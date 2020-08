Tenisti odohrajú prvý turnaj po pauze, Murray dostal voľnú kartu

Podujatie sa uskutoční v dejisku US Open.

4. aug 2020 o 11:06 SITA

NEW YORK. Trojnásobný grandslamový šampión Brit Andy Murray je jedným zo štyroch hráčov, ktorí dostali voľnú kartu na turnaj ATP v New Yorku.

Podujatie sa malo pôvodne konať v Cincinnati, no Američania ho presunuli do dejiska neskoršieho podujatia US Open.

Okrem Murrayho dostali voľné karty aj domáci hráči Tommy Paul, Tennys Sandgren a Frances Tiafoe.

Hlavná súťaž turnaja ATP v areáli Flushing Meadows sa začne 22. augusta, o deväť dní neskôr sa na rovnakom mieste rozbehnú boje na grandslamovom US Open.

Tridsaťtriročný Andy Murray má za sebou dve operácia v oblasti bedra a zatiaľ posledný súťažný duel odohral v novembri 2019 na finálovom turnaji Davisovho pohára v španielskom Madride.

Brit na US Open v NY triumfoval v roku 2012, domáci Wimbledon ovládol v rokoch 2013 a 2016. V rebríčku ATP mu aktuálne patrí 129. priečka.

Uvedený turnaj v New Yorku bude prvým podujatím ATP po viac ako piatich mesiacoch. Tenisové dianie na mužskom okruhu nútene pauzuje od prvej polovice marca, dôvodom je pandémia koronavírusu.

Ženské turnaje WTA odštartovalo v pondelok 3. augusta hlavnou súťažou podujatia v juhotalianskom Palerme.