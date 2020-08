Nikto ho nedokázal zastaviť. Ako McDavid strelil prvý hetrik v play off

Najmä druhý gól bol z kategórie dokonalých.

4. aug 2020 o 17:46 SITA

BRATISLAVA. Zo súboja kvalifikačného predkola play-off NHL Edmonton - Chicago (6:3) ubehlo 19 sekúnd, keď sa do streleckej listiny zapísal Connor McDavid. Kapitán Edmontonu z otočky bez prípravy prekonal Coreyho Crawforda.

Z toho istého zápasu uplynuli 4 minúty a 5 sekúnd a McDavid pridal aj druhý gól Oilers. A bola to skutočná lahôdka.

Na obrannej modrej čiare spracoval skákajúci puk, vo vzduchu si ho posunul dvakrát pred seba, poľahky obehol dvoch brániacich hráčov a prekvapenému Crawfordovi to bekhendom zavesil pod hornú žŕdku.

Svoje galapredstavenie zakončil 23-ročný supertalent necelé tri minúty pred koncom druhej tretiny, keď skóroval v presilovej hre aj s pomocou obrancu súpera Duncana Keitha.

McDavid: Len som sa snažil dostať pred nich

Prvý hetrik McDavida v play off v kariére bol na svete. Edmonton napokon pred prázdnymi tribúnami v domácej hale Rogers Place zvíťazil 6:3 a vyrovnal stav série hranej na tri víťazstvá na 1:1.

"Nikdy to neplánujete vopred, že skórujete z prvého striedania. Stále však túžite po dobrom štarte do zápasu a to sa nám aj podarilo.

Naša hra bola jednoduchá. Znie to ako klišé, ale všetko, čo nám nevyšlo v zápase číslo 1, nám teraz fungovalo," skonštatoval Connor McDavid, cituje ho portál NHL.

K druhému gólu skromne dodal: "Nugent-Hopkins vyhral súboj v našom obrannom pásme a hodil mi to dopredu. Hráči súpera neboli v pohybe, tak som sa snažil dostať pred nich..."

Na strane Blackhawks sa zaskveli Patrick Kane aj Slater Koekkoek gólom aj asistenciou, ale na McDavida a Oilers to tentoraz nestačilo.

Tippett: Je to odkaz pre spoluhráčov

"Vedeli sme, že číslo 97 sa dostane do šancí. Ide o to, aby sme ich dokázali limitovať a čo najviac odtlačiť od bránky.

Mal tam aj nejaké náhodné odrazy pukov, ale druhý gól, to bola ukážka jeho vysokej zručnosti. Ak sa deväťdesiatsedmička Edmontonu dostane do pohybu, je ťažké ju zastaviť," uznal Koekkoek majstrovstvo McDavida.

Kanadský rýchlik na korčuliach má po dvoch zápasoch na konte štyri góly a dve asistencie a to predtým nehral súťažný hokej vyše štyri mesiace.

"Jeho prvé dva góly boli silný odkaz pre spoluhráčov, že je pripravený vziať to na seba. Bol odhodlaný a potiahol za sebou aj ostatných.

Celý náš tím mal v hlave nastavenie, že tento zápas nemôže prehrať. Ak budeme takto pokračovať, dáme si šancu na víťazstvá aj v ďalších zápasoch," zhodnotil tréner Edmontonu Dave Tippett.

Tretie pokračovanie série medzi Edmontonom a Chicagom príde na rad v stredu 5. augusta.