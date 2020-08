Florida opäť nestačila na Islanders a je krok od vypadnutia

Hokejisti Floridy dvakrát stratili vedenie.

4. aug 2020 o 21:03 TASR

TORONTO. Hokejisti New Yorku Islanders sú krok od postupu do 1. kola play off NHL. V utorkovom druhom zápase predkola v Toronte zdolali Floridu Panthers 4:2 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú 2:0.

Islanders prehrávali 0:1 i 1:2, no v rozmedzí 34. a 37. minúty otočili stav vďaka Ryanovi Pulockovi a Jordanovi Eberlemu, ktorý v 51. minúte stanovil aj konečný výsledok.

NHL 2019/2020

Predkolo play off (Na tri víťazstvá)

Východná konferencia (Toronto)

New York Islanders - Florida 4:2

/stav série: 2:0/