Rodák sa skoro pobil, potom hádzal trénera do vzduchu. Oslavy si užil

Pozrite si zostrih a momentky.

5. aug 2020 o 6:52 Jakub Benko, DIGI Sport, Igor Dopirák

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=444692203

WEMBLEY. Plynuli záverečné sekundy zápasu. V tom sa v pokutovom území dostal k hlavičke Henrik Dalsgaard a gólom ešte vykresal pre Brentford nádej na remízu.

Okamžite vzal loptu z bránky, aby mohol jeho tím čo najrýchlejšie rozohrať, v tom mu ju ale vyrazil z rúk Marek Rodák.

A strhla sa potýčka, po ktorej dostal slovenský gólman žltú kartu.

V konečnom dôsledku mu to nemuselo vadiť. Fulham zdolal vo finále play off Brentford 2:1 a postúpil do Premier League.

Pozrite si zostrih gólov a najlepšie momentky zo stretnutia.