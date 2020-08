Bol by to parádny zásah. Hamšíka delili od gólu iba centimetre

Slovák nastúpil s kapitánskou páskou.

5. aug 2020 o 9:18 SITA

VIDEO: Pokus Mareka Hamšíka v čase 0:36

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/IarzLuVgLvg

PEKING. Ani v treťom zápase nového ročníka najvyššej čínskej súťaže sa futbalisti Ta-lien Pro nedočkali víťazstva.

S tímom Ťiang-su Su-ning prehrali 1:2, rozhodol taliansky útočník Eder v 84. minúte gólom z pokutového kopu.

Ta-lien so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom má z troch zápasov v tabuľke jediný bod za remízu 1:1 s Che-nan Ťien-jie.

V A-skupine mu patrí predposledná siedma priečka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Chýbali centimetre

"Už ani neviem, čo mám povedať. Zase sme inkasovali v závere. Škoda. Odohrali sme solídny duel, mali sme aj šance, ale na bod to nestačilo. Snáď to vyjde v ďalšom zápase a pripíšeme si prvé víťazstvo,“ uviedol Hamšík na svojom webe.

Jeho Ta-lien sa najbližšie predstaví 10. augusta proti tímu Šanghaj Šen-chua.

Súvisiaci článok Čo môže čakať Hamšíka? Čínsky futbalový trh sa zbláznil Čítajte

Skúsený 33-ročný stredopoliar má po júlovom oneskorenom štarte čínskej Superligy na konte plný počet minút, ale na prvý gól rovnako čaká ako jeho mužstvo na víťazstvo.

Proti Ťiang-su Su-ning nebol od neho ďaleko, svoj tím mohol poslať do vedenia už v 20. minúte. Jeho priamy kop z dvadsiatich metrov skončil na spojnici brvna a pravej žrde.

"Chýbali centimetre," podotkol Hamšík.

Len tréningy, zápasy a hotel

Najvyššia čínska futbalová súťaž sa síce mala začať už koncom zimy, napokon jej štart z obáv pred koronavírusom nastal až počas posledného júlového víkendu.

A v netradičnom formáte.

"Bude sa hrať vo dvoch skupinách po osem tímov. Tá naša u nás v Ta-liene. Budeme všetci zatvorení v hoteli. Pôjde to dookola: tréningy, zápasy, hotel, tréningy, zápasy, hotel. Bude to tak do konca základnej časti, teda do 28. septembra. Potom by mala nasledovať vyraďovacia časť,“ vysvetlil Hamšík ešte pred dvoma týždňami.

Obhajcom titulu z predchádzajúcej sezóny je tím Kuang-čou Evergrande, Hamšíkov Ta-Lien skončil deviaty.