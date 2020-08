Blíži sa koniec jednej veľkej éry? Kráľ Henrik sa možno rozlúči

Jeho dres by mal putovať pod strop arény.

5. aug 2020 o 13:56 SITA

NEW YORK. Zo striedačky sa len smutne díval na to, ako jeho spoluhráči sklonili hlavy aj v treťom zápase predkola play off a z postupu sa teší ich súper - Carolina.

Henrik Lundqvist má 38 rokov a v bránke New York Rangers odchytal 15 sezón. Zámorské médiá špekulujú, že po aktuálnom vyradení Rangers z play off už ďalšia ani nepríde.

A že zámorská kariéra tzv. Kráľa Henrika sa možno blíži ku koncu.

Koniec jednej veľkej éry?

"Lundqvist odchytal prvé dva zápasy proti Caroline, ale jeho náprotivok Petr Mrázek bol lepší. V treťom zápase ho nahradil jeho potenciálny nástupca Igor Šesťorkin, ale aj ten zaostal za Jamerom Reimerom v bránke súpera," opísal špecializovaný portál Hockey News.

"Lundqvist odchytal 129 zápasov v play off za Rangers bez prerušenia, ale teraz je koniec. Nič to však nemení na tom, že jeho dres bude po skončení kariéry putovať pod strop Madison Square Garden. Pre tento klub zostane ikonou," doplnil.

Hoci má Lundqvist v New Yorku ešte ročnú zmluvu, chytať zrejme pravidelne nebude.

"Šesťorkin bude nepochybne tímová jednotka, vyzerá to na koniec jednej veľkej éry," doplnil redaktor Hockey News.

Profesionál v každom zmysle

Olympijský šampión aj majster sveta s tímom Švédska má na konte niekoľko klubových rekordov. Iba piati brankári v histórii NHL dosiahli v zápasoch základnej časti viac víťazstiev ako Lundqvist (459).

V tíme Rangers bol najbližšie k zisku Stanleyho pohára v sezóne 2013/2014, keď jeho tím vyradil favoritov Pittsburgh aj Philadelphiu 4:3 na zápasy.

Vo finále však nestačil 1:4 na Los Angeles Kings.

"Profesionál v každom zmysle. Veľký hokejista aj človek, s ktorým by som chcel byť v zákope. Bolo pre mňa absolútnou cťou stráviť s ním v tíme niekoľko rokov. Mám voči nemu veľký rešpekt," uviedol na adresu Lundqvista spoluhráč Chris Kreider.

Zatiaľ čo Carolina sa v 1. kole play off môže tešiť na jedného zo štvorice Boston, Washington, Tampa Bay, Philadelphia, pre NY Rangers sa sezóna skončila po troch zápasoch po jej letnom reštarte.

Rangers majú akurát istotu 12,5 percenta, že si budú môcť vybrať jednotku v draftovej lotérii 10. augusta.