Pre Hancka bola Sparta prioritou. Rokovania boli ťažké, vraví

Slovák rozpráva o cieľoch Sparty Praha.

5. aug 2020 o 16:15 SITA

BRATISLAVA. Pred dvoma rokmi odišiel zo Žiliny do talianskej Florencie, no v miestnom tíme AC Fiorentina si Dávid Hancko pripísal iba päť štartov a po roku zamieril do hosťovanie do Sparty Praha.

Tam sa síce v jesennej časti pomalšie rozbiehal, no v jari pred aj po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu sa stal nedeliteľnou súčasťou obrany pražského tímu.

S krajanom Lukášom Štetinom vytvoril stopérsku dvojicu, s ktorou mali súperi veľké problémy.

Niet divu, že klub aj hráč mali záujem o pokračovanie v spolupráci. Sparta však chcela s talianskym tímom vyrokovať lepšie podmienky ako zaplatenie opcie 5 miliónov eur. Podarilo sa, Hancko zostáva v Sparte ďalší rok, opäť na hosťovanie.

Chcú hrať základnú skupinu EL

"Rokovania boli ťažké a som rád, že to dospelo k záveru, že ostávam v Sparte. Bol to jedno z mojich najväčších prianí. Som veľmi šťastný, že môžem pokračovať v tomto klube, čaká nás veľké množstvo výziev.

Druhá vec, ktorá ma teší, je, že Sparte môžem byť k dispozícii hneď od úvodu, že nebudem naskakovať do rozbehnutého vlaku.

S chalanmi cestujem aj na sústredenie do Rakúska, kde budeme makať, aby sme dosiahli naše ciele,“ prezradil slovenský reprezentant Hancko v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Slovenský bek verí, že sa mu v Sparte podarí nadviazať na záver sezóny 2019/2020.

"Všetci dúfame, že opäť budeme oslavovať nejakú trofej. Najšťastnejší by sme boli, keby sme spravili ľuďom radosť aj na úvod sezóny a postúpili do základnej skupiny Európskej ligy."

Má problémy s kolenom

"Môj osobný cieľ je, aby som na sebe pracoval a futbalovo sa posúval na vyššiu úroveň,“ pokračoval Hancko a priznal, že zotrvanie v Sparte bolo pre neho prioritou.

"Po tom, aká dobrá bola uplynulá sezóna v Sparte, tak som cítil, že to bude pre mňa najlepší krok.

Je to veľký klub a všetci sme šťastní, že sa nám po šiestich rokoch podarilo získať trofej, keď sme triumfovali v Českom pohári. Naši úžasní fanúšikovia si tento úspech zaslúžili. Verím, že im opäť budeme prinášať radosť,“ poznamenal.

V ostatných dňoch mal Hancko problémy s kolenom a podstúpil aj liečbu injekciami.

"Teraz čakám, kým sa mi dá do poriadku, ale trénujem na jeho zosilnení. Dôležité je, že sa cítim celkom dobre a verím, že o pár dní už budem na sto percent fit a na sústredení v Rakúsku budem naplno zaberať,“ prezradil.