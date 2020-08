Hráči Capitals zarobia v rakúskej lige menej než v druhej slovenskej

Poľská posila klubu sa lieči z koronavírusu.

5. aug 2020 o 16:45 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Pôvodne chceli predstaviť vynovený tím aj mená posíl. Namiesto toho absolvovali hráči klubu Bratislava Capitals prvý tréning na ľade pred novou sezónou za zatvorenými dverami.

Šéf klubu Dušan Pašek mladší o posilách hovoriť nemohol. Zatiaľ to zakazujú nariadenia nadnárodnej rakúskej súťaže známej ako EBEL liga, ktorá sa po novom volá Ice Hockey League (IHL).

„Stále nemôžeme zverejniť detaily hráčskych dohôd. Predpokladáme, že to bude (povolené - pozn. red.) čoskoro, možno zajtra. Potom budeme informovať o všetkých hráčoch,“ reagoval Pašek na brífingu pred štadiónom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nový hlavný tréner tímu Rostislav Čada informoval, že na prvom tréningu mal osemnásť korčuliarov a troch brankárov.

„Káder máme takmer hotový. Myslím, že to bude na slovenské pomery kvalitné mužstvo, ktoré bude mať potenciál, aby v tejto súťaži obstálo,“ uviedol Pašek.

Zistil to vďaka testu, ktorý nariadili Capitals

V kádri budú dominovať slovenskí hokejisti. Klub má nateraz len dvoch legionárov. Práve jeden z nich mal pozitívny test na koronavírus

Súvisiaci článok S kúpou Slovana to už bolo vymyslené, skončilo to inak, vraví Ďurkovič Čítajte

„Je v domácej karanténe v rodnej krajine. Hneď ako to bude bezpečné, po dvoch negatívnych testoch, príde medzi nás. V čase testu bol v zahraničí, takže neprišiel do styku so žiadnym hráčom alebo členom tímu či manažmentu,“ reagoval Pašek.

Meno hráča neuviedol, ide však o 28-ročného poľského útočníka Damiana Kapicu, ktorý to sám priznal.