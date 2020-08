Florida zdolala Islanders a odvrátila prvú hrozbu vypadnutia

Islanders však stále v sérii vedú.

5. aug 2020 o 21:02 TASR

TORONTO. Hokejisti Floridy Panthers zdolali New York Islanders 3:2 v treťom zápase predkola Východnej konferencie o play off zámorskej NHL a znížili stav série na 1:2. "Ostrovania" nevyužili prvú príležitosť postúpiť do ďalšieho kola.

Florida rozhodla o výhre v stredajšom súboji v úvode záverečnej tretiny, do ktorej vstupovali tímy za vyrovnaného stavu 1:1.

Už v 41. sekunde tretej časti hry využil presilovku Mike Hoffman a po zásahu Briana Boylea odskočili "panteri" na rozdiel dvoch gólov. V 59. minúte Brock Nelson už iba znížil.

NHL - Predkolo play off (Na tri víťazstvá)

Florida - New York Islanders 3:2

/stav série: 1:2/