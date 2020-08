Chytal proti Ajaxu a Celticu. Teraz kosí trávnik a trénuje brankárov

Norbert Juračka je verný futbalu aj po päťdesiatke.

6. aug 2020 o 19:20 Ivan Mriška

Útočníci z neho mali strach. Keď skríkol a vybehol na center, zvalcoval všetko, čo mu stálo v ceste. Svojou postavou a výkonmi na ihrisku si vybudoval rešpekt.

Na vrchole si NORBERT JURAČKA zahral proti Ajaxu Amsterdam či Celticu Glasgow. Po skončení profesionálnej kariéry je futbalu verný stále. V Dukle Banská Bystrica trénuje brankárov, vo voľnom čase kosí trávnik a stará sa o ihrisko.

Na konte máte viacero štartov v niekdajšom Pohári UEFA. Ako na zápasy po vyše dvadsiatich rokoch spomínate?

Norbert Juračka Vek: 50 rokov Článok pokračuje pod video reklamou Hrával za: Nové Zámky, Hurbanovo, Dukla Banská Bystrica, FC Baník Ostrva, ŠK Kremnička S futbalom začal ako osemročný v rodných Nových Zámkoch. Ako dorastenec chytal prvú ligu za Hurbanovo, no po odchode na vojenčinu prestúpil do Dukly Banská Bystrica. Pod Urpínom strávil najviac rokov, zachytal si tiež Pohár UEFA. Neskôr hrával v Česku za Baník Ostrva, aby prestúpi do 1.FC Košice, kde takisto okúsil pohárovú Európu. Koniec jeho kariéry je spätý s Banskou Bystricou, neskôr hral nižšie súťaže za ŠK Kremnička. Teraz trénuje brankárov, kosí a stará sa o trávnik v Kremničke.

Len najkrajšie. Sú to zážitky na celý život. Či už to bolo za Duklu Banská Bystrica proti Ajaxu Amsterdam alebo za Košice proti Celticu Glasgow.

Najmä zápasy vonku na krásnych nových štadiónoch pred obrovskou kulisou boli výnimočné. To bolo v tých časoch ako iný svet, u nás sme o niečom takom len snívali. Až teraz po rokoch začíname s budovaním.

Pamätáte si ešte, ako tie zápasy prebiehali?

Proti Ajaxu sme vyhrávali doma aj vonku, ale ich sila bola veľká. Predvádzali totálny futbal a nakoniec obe stretnutia otočili na 3:1 a 6:1.

So Celticom sme doma remizovali 0:0, no u nich to bolo ako v pekle. Škóti boli ako besní, hnali svoj tím do poslednej sekundy a nakoniec ho aj dotlačili ku gólu na 1:0. Bolo to v posledných minútach, keď sme už hrali bez vylúčeného hráča. Potešila ma chytená penalta, ale nakoniec nám to nebolo nič platné.

Ako sa za ten čas európsky futbal zmenil?

Je trošku rýchlejší, konkurencia je väčšia. Ale ako taký sa nezmenil. Každý, koho sa spýtate, vám povie, že futbal vždy bol a bude ťažký. My sme hrali viac srdcom, teraz sú hráči lepšie technicky vybavení. Ale je to aj dobou, lopty a ihriská sú kvalitnejšie.

Chytená penalta v čase 0:40 min.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/MKIdAKFLnHw

V rozhovore sa ešte dočítate Ako sa mu podarilo streliť jediný gól kariéry?

Lanárili ho do zahraničia?

Ako spomína na časy v reprezentácii?

Dostane sa Dukla späť medzi elitu?

Dostával lacné góly?

Stretol sa s korupciou?

Na ktorý moment kariéry nikdy nezabudne?

Bola slovenská liga kedysi lepšia ako teraz?

To sa nedá porovnávať. Bola dobrá a na svoje možnosti je aj teraz. Škoda len, že fanúšikov ubúda. Dnes sú ľudia stále nespokojní. Za mojich čias nebolo možné sledovať anglickú alebo španielsku ligu. Teraz ich ľudia vidia v televízii a porovnávajú veci, ktoré sa ani porovnávať nedajú.

Fakt je však ten, že za našu ligu sa hanbiť nemusíme. Možno sú Poliaci a Česi o krôčik vpredu, ale aj u nás sa hrá dobrý futbal. Veď keby bola liga slabá, určite by Slovan a Trnava nezaznamenali také úspechy v Európe, aké spravili.

Čo slovenským klubom chýba, aby sa na európskej scéne presadili častejšie?

Súvisiaci článok Jeho číslo si už nik neoblečie. Legenda končí a bude hrať v piatej lige Čítajte

Napríklad v československej lige boli veľkou výhodou konfrontácie so Spartou Praha, Slaviou a ďalšími kvalitnými tímami. Dnes to našim popredným klubom trošku chýba a brzdí ich to.

Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ja však verím v úspechy na európskej scéne. Dobrým krokom je, že sa postupne rekonštruujú a modernizujú štadióny. Ostatné príde.

V československej lige ste pôsobili štyri roky a dokonca ste v nej strelili gól. Pamätáte si naň?