Bol to špinavý ťah, zažalujeme ho, vraví šéf Deceunincku na adresu Groenewegena

Cyklista sa za svoj čin ospraveldnil.

6. aug 2020 o 15:02 TASR

BRATISLAVA. Holandský cyklista Fabio Jakobsen je už mimo ohrozenia života. Vo štvrtok o tom informovali lekári z poľskej nemocnice v Sosnowci po náročnej päťhodinovej operácii.

Ešte v ten istý deň chcú 23-ročného jazdca tímu Deceuninck-Quickstep prebudiť z umelého spánku.

Jakobsen utrpel ťažké zranenia v stredajšej úvodnej etape pretekov Okolo Poľska po tom, ako ho v záverečnom špurte vytlačil do bariér krajan Dylan Groenewegen z tímu Jumbo-Visma.

V poľskej nemocnici sú naďalej aj ďalší traja jazdci Damien Touze, Marc Sarreau a Eduard Prades. Menšie zranenia utrpel aj vinník kolízie Groenewegen, ktorý sa vo štvrtok ospravedlnil: "Bolo to strašné. Nedokážem vyjadriť, ako sa zle cítim pre to, čo sa stalo Fabiovi a ďalším. Teraz je najdôležitejšie jeho zdravie, neustále na neho myslím."

UCI žiada uloženie sankcie

Groenewegenovo konanie odsúdila aj Medzinárodná cyklistická únia, ktorá v komuniké avizovala otvorenie disciplinárneho konania:

"Medzinárodná cyklistická únia (UCI) dôrazne odsudzuje nebezpečné správanie Dylana Groenewegena (Jumbo-Wisma), ktorý poslal Fabia Jakobsena (Deceuninck-Quickstep) do bariéry pár metrov pred finišom a spôsobil hromadnú haváriu na konci prvej etapy Okolo Poľska.

UCI, ktorá považuje toto správanie za neakceptovateľné, okamžite postúpila záležitosť Disciplinárnej komisii, aby požiadala o uloženie sankcii primeraných závažnosti týchto faktov. Naša federácia je z celého srdca s pretekármi, ktorých incident postihol."

Lefevere kritizuje aj organizátorov

Ešte ďalej zašiel šéf tímu Deceuninck-Quickstep Patrick Lefevere, ktorý po pretekoch na twitteri vyzval na Groenewegenovo uväznenie. Vo štvrtok potvrdil, že voči Groenewegenovi podniknú právne kroky.

"Bol to od neho veľmi špinavý ťah. Už sme podali sťažnosť na UCI a takisto podáme trestné oznámenie na polícii, nenecháme to tak. Ten šprint som si pozrel mnohokrát a neviem pochopiť, prečo to Groenewegen urobil," uviedol Lefevere podľa agentúry AFP. Incident už skôr začala vyšetrovať poľská prokuratúra.

Viacerí súčasní i bývalí jazdci však skritizovali aj organizátorov pretekov. Tí poukázali na slabú úroveň bezpečnostných bariér v cieľovej rovinke: "UCI musí reagovať. Nežijeme v osemdesiatych rokoch, súčasné bezpečnostné prvky sú nedostatočné."