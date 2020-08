Dôvodom nie je koronavírus. Z US Open sa odhlásil niekdajší šampión

Jeho spoluhráč si tak narýchlo hľadá náhradu.

7. aug 2020 o 10:45 SITA

BRATISLAVA. Blížiaci sa grandslamový turnaj US Open (31.8. - 13.9.) v neistých časoch koronakrízy zbiera čoraz viac absencií popredných svetových tenistov.

Po obhajcovi titulu Rafaelovi Nadalovi, zranenom Rogerovi Federerovi či ženskej svetovej jednotke Ashley Bartyovej do New Yorku nepricestuje ani elitný svetový deblista z Francúzska Pierre-Hugues Herbert.

Úradujúci svetový šampión z Londýna (spoločne s krajanom Nicolasom Mahutom) má však prioritne iný dôvod na absenciu ako väčšina ostatných, čoskoro sa stane otcom.

"Viem to už veľmi dlho a môže to prísť niekedy v deviatom mesiaci. Neviem si predstaviť, že budem v tom čase na opačnom konci planéty.

Uvedomujem si, že je to zložité pre Nica Mahuta, ktorý si teraz musí nájsť nového partnera. Tri mesiace som nad tým premýšľal. Nakoniec som sa rozhodol, že do New Yorku nepôjdem," povedal 29-ročný Herbert, cituje ho portál denníka L´Equipe aj Tennis World USA.



Mahut sa už medzitým obrátil s prosbou o tenisové partnerstvo na ďalšieho krajana, bronzového medailistu vo štvorhre z OH 2012 Juliena Benneteaua.

"Pierre-Hugues bude otcom a nechal ma v tom samého. Máš tri týždne na rozmyslenie kamarát," napísal mu na twitteri.



Herbert a Mahut spoločne získali deblový kariérny Grand Slam, teda triumfovali na všetkých štyroch turnajoch veľkej štvorky.

Svoje víťazné ťaženie začali práve na US Open 2015 a ukončili ho na Australian Open 2019.

Francúzska dvojica spoločne vyhrala aj sedem turnajov zo série ATP Masters 1000 a vlaňajšok zakončila triumfom na majstrovskom turnaji ATP Finals v Londýne, kde v piatich zápasoch nestratila ani set.