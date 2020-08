Bagioli vyhral prvú etapu pretekov vo Francúzsku, triumf venoval Jakobsenovi

Jakobsena prebrali z umelého spánku.

7. aug 2020 o 19:10 TASR

PARÍŽ. Talian Andrea Bagioli z tímu Deceuninck-Quickstep sa stal víťazom piatkovej prvej etapy pretekov Tour de l'Ain.

Druhý skončil v hromadnom špurte Slovinec Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) a tretiu priečku obsadil člen švajčiarskej reprezentácie Stefan Bissegger.

Víťaz prvej etapy trojdňových pretekov venoval triumf tímovému kolegovi Fabiovi Jakobsenovi z Holandska, ktorý mal v stredu na pretekoch Okolo Poľska ťažký pád.

Absolvoval náročnú päťhodinovú operáciu a v piatok ho prebrali z umelého spánku.

"Je to neuveriteľné. Keď som prišiel do cieľa, nemohol som uveriť, že som vyhral. Je to šialený pocit. Vďačím za to nášmu tímu. Víťazstvo všetci venujeme Fabiovi. Dúfame, že sa rýchlo zotaví a že sa čoskoro vráti medzi nás," uviedol Bagioli.