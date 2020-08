Islanders jasne zdolali Floridu a postúpili do prvého kola play off

K triumfu Islanders pomohol dvojgólový Beauvillier.

7. aug 2020 o 21:15 TASR

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Islanders postúpili do 1. kola play off zámorskej NHL.

Vo štvrtom zápase predkola Východnej konferencie zvíťazili v Toronte nad Floridou Panthers 5:1 a v celej sérii triumfovali 3:1.

Na piatkovom víťazstve Islanders mal veľkú zásluhu útočník Anthony Beauvillier, ktorý zaznamenal dva góly.

NHL - predkolo play off:

Florida - NY Islanders 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Góly: 19. Hoffman (Huberdeau, Barkov) - 12. Beauvillier (Bailey, Nelson), 16. Beauvillier (Barzal, Pulock), 29. Nelson (Bailey, Toews), 51. Barzal (Eberle), 58. Pageau (Komarov)

/konečný stav série: 1:3, NY Islanders postúpil do 1. kola/