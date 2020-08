Španielsky klub týždne bojoval, aby mohol odohrať vytúžený zápas. Prehral ho

Fuenlabrada nestačila na La Coruňu.

8. aug 2020 o 12:24 (aktualizované 8. aug 2020 o 12:31) SITA

MADRID. Divočina, ktorá zasiahla v ostatných týždňoch najmä druhú najvyššiu futbalovú súťaž v Španielsku, je, zdá sa, na konci.

Hráči Fuenlabrady totiž v piatok večer prehrali na pôde Deportiva La Coruňa 1:2 a s definitívnou platnosťou sa nepredstavia v play off o postup do najvyššej súťaže.

Tri body pre Deportivo nezabránili zostupu klubu do tretej ligy.

Do play off ide Elche

Fuenlabrada pritom mala zápas dobre rozbehnutý a po prvom polčase viedla 1:0. V 84. minúte však domáci vyrovnali a v piatej minúte nadstaveného času druhého dejstva premenili aj pokutový kop.

Ten definitívne zmaril šancu Fuenlabrady do vyraďovačky.

Sága v La Lige 2 trvala cez dva týždne. Zápas posledného kola medzi La Coruňou a Fuenlabradou pôvodne zrušilo vedenie súťaže, keďže niekoľko hodín pred duelom sa vyskytlo niekoľko pozitívne testovaných osôb na koronavírus v tíme hostí.

Nasledovala vlna sťažností, žiadostí a podnetov, ktorá vyústila do nariadenia odohrať spomenutý zápas. V prípade zisku aspoň bodu by Fuenlabrada získala šancu bojovať o postup.

Takto sa v play off predstaví Elche.

V súťaži už dávno mala prebiehať vyraďovacia časť o postup, čakalo sa však na úplné dokončenie základnej časti. Vyraďovacia časť sa napokon začne vo štvrtok 13. augusta.

Posuny termínov možno budú mať vplyv na štart novej sezóny.

Kapitána domácich vypočúvala polícia

Elche bolo pripravené bojovať za svoje zotrvanie medzi účastníkmi play off aj v prípade, ak by Fuenlabrada získala potrebný bod a vyradila Elche spomedzi účastníkov vyraďovačky.

Podľa predstaviteľov klubu totiž nebolo fér, že Fuenlabrada hrala proti súperovi, ktorému už o nič nešlo.

Proti absolvovaniu dohrávky bolo aj vedenie Deportiva, klub dokonca žiadal o rozšírenie La Ligy 2 pre nasledujúcu sezónu, aby sa La Coruňa vyhla zostupu.

Niekoľko dní pred náhradným termínom zápasu dokonca musel kapitán Deportiva Álex Bergantiňos na polícii objasniť svoje slová z jedného telefonátu, v ktorom údajne hovoril o tom, že jeho tím nebude hrať na víťazstvo.

Deportivo napokon k dohrávke pristúpilo s plnou vážnosťou a súboj o česť zvládlo. Najmä k spokojnosti Elche.

Vedenie Elche zároveň so záverečným hvizdom na klubovom twitteri napísalo: "Kričte to, aby všetci vedeli... ELCHE JE V PLAY OFF".