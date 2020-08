Barcelonu naštartoval sporný moment, strelec si čistil priestor

Zásah odobril aj VAR.

9. aug 2020 o 0:06 Boris Vanya

BRATISLAVA. V basketbale by to bolo zrejme jasné prerážanie, ale toto bol futbal, odveta osemfinále Ligy majstrov a gól Barcelony platil.

Katalánsky veľkoklub vyhral nad SSC Neapol 3:1 a po remíze 1:1 v prvom zápase postúpil do štvrťfinále, kde sa stretne s Bayernom Mníchom.

Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil za Neapol v druhom polčase a hoci oživil hru talianskeho tímu, Barcelona si umne strážila dvojgólový náskok z prvého dejstva.

Strelec si čistil priestor

Najväčší rozruch vyvolali prvé dva gólové momenty. V desiatej minúte zahral Ivan Rakitič rohový kop a obranca Clément Lenglet poslal hlavou loptu do siete.

Ešte predtým však v snahe získať lepšiu pozíciu rukami odtlačil svojho strážcu Diega Demmeho, ten narazil do Kalidoua Koulibalyho, ktorý skončil na trávniku.

Futbalisti talianskeho tímu okamžite protestovali, turecký rozhodca Cuneyt Cakis si nechal svoj verdikt odobriť ešte systémom VAR a videorozhodca Mete Kalkavan usúdil, že francúzsky obranca Barcelony nefauloval.

Expert: Toto nemal rozhodca pustiť

"Myslím, že do neho trochu strčil, ale podľa mňa to bolo málo na to, aby sa pískal faul," komentoval pre BT Sport ešte v polčasovej prestávke bývalý anglický reprezentant Michael Owen.

Iný názor mal bývalý rozhodca Juan Andujar Oliver, expert španielskeho športového denníka Marca.

"Turecký rozhodca je známy tým, že dáva hre voľný priebeh, ale toto nemal pripustiť," povedal.

V 23. minúte už bolo 2:0. Lionel Messi si prebral loptu, trochu so šťastím sa zbavil trojice Lorenzo Insigne, Mário Rui a Koulibaly, pričom spadol, bleskovo vstal a v páde poslal loptu do siete.

O tomto góle nikto nepolemizoval.