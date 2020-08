Tatar spoznal súpera v play off, Philadelphia vyhrala skupinu o nasadenie

Černák odohral viac ako dvadsať minút.

9. aug 2020 o 7:04 (aktualizované 9. aug 2020 o 9:03) TASR

TORONTO. Hokejisti Philadelphie Flyers zvíťazili v noci na nedeľu v zápase skupiny o nasadenie vo Východnej konferencii NHL nad Tampou Bay 4:1 a stali sa jej víťazom.

Flyers v skupine zaknihovali tri víťazstvá a vybojovali si najvyššie nasadenie do play off v konferencii. V 1. kole play off sa stretnú s Montrealom, dres ktorého oblieka slovenský útočník Tomáš Tatar.

Za Lightning odohral slovenský obranca Erik Černák vyše 20 minút, do štatistík si zapísal jeden mínusový bod a päť hitov. Tampa Bay obsadila s dvoma víťazstvami 2. miesto.

V Západnej konferencii si najvyššie nasadenie do play off vybojovali hokejisti Vegas Golden Knights, ktorí zdolali Colorada Avalanche 4:3 po predĺžení.

Rozhodol o tom v extračase Alex Tuch, dva góly v riadnom hracom čase dosiahol jeho spoluhráč Jonathan Marchessault. V 1. kole play off nastúpi Vegas proti Chicagu. Colorado, ktoré v skupine skončilo druhé bude čeliť Arizone.

NHL 2019/2020

Predkolo play off - Skupina o nasadenie

Tampa Bay - Philadelphia 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Góly: 26. Johnson (Killorn, Point) - 8. Aube-Kubel (Gostisbehere, Grant), 14. Aube-Kubel (Couturier, Farabee), 35. Farabee (Gostisbehere, Couturier), 59. Pitlick (Laughton). Brankári: Vasilevskij - Hart, strely na bránku: 24:30.

https://www.nhl.com/video/embed/recap-phi-4-tbl-1/t-277753022/c-5398496?autostart=false

Colorado - Vegas 3:4 pp (0:0, 2:2, 1:1 - 0:1)

Góly: 27. MacKinnon (Kadri, Rantanen), 35. Donskoi (Compher, Burakovsky), 59. Compher (Rantanen, Kadri) - 22. Marchessault (Theodore, Karlsson), 33. Roy (Reaves, Theodore), 44. Marchessault z tr. str., 65. Tuch (Stone). Brankári: Grubauer - Lehner, strely na bránku: 35:26.