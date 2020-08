Skvelý Lewandowski zahanbil Chelsea. Tri góly dal a na ďalšie štyri prihral

Poliak režíroval dve vysoké výhry Bayernu.

9. aug 2020 o 10:20 TASR

MNÍCHOV. Futbalisti mníchovského Bayernu nenechali nič na náhodu a londýnsku Chelsea zdolali aj v sobotňajšej osemfinálovej odvete dohrávanej Ligy majstrov 2019/2020.

Tréner Bavorov Hansi Flick napriek náskoku 3:0 z prvého súboja v Londýne postavil najsilnejšiu zostavu a po jasnom triumfe 4:1 si nemecký šampión vo štvrťfinále zahrá s FC Barcelonou.

Ústrednou postavou súboja bol poľský útočník domácich Robert Lewandowski, ktorý strelil dva góly a na ďalšie dva prihral. Prvý dal z penalty, ktorú sám vybojoval. Následne prihral na góly Ivanovi Perišičovi a Corentinovi Tolissovi.

Baví ho strieľať aj prihrávať na góly

A v 84. minúte ukážkovo hlavou zakončil center Alvara Odriozolu, bol to už jeho 13. gól v tejto edícii LM. Podieľal sa tak na všetkých siedmich góloch do siete "The Blues" v osemfinálovej konfrontácii, tri dal a na štyri prihral.

"Baví ma strieľať góly aj na ne prihrať. Dúfam, že nás ešte niekoľko zápasov v tejto sezóne Ligy majstrov čaká. Duel s Barcelonou bude veľkým pre všetkých, musíme sa skvele pripraviť a ukázať našu kvalitu," citovala agentúra AFP 31-ročného Poliaka, ktorému chýbajú štyri presné zásahy na vyrovnanie rekordu portugalského útočníka Cristiana Ronalda v počte gólov v jednej sezóne LM z ročníka 2013/2014.

"Ale nie je to môj osobný cieľ," doplnil kanonier, ktorý dal v koronakrízou poznačenej sezóne už 53 gólov, z toho 34 v 31 ligových zápasoch.

Alaba: Očakávania sú obrovské

Bayern natiahol šnúru víťazstiev na 18 duelov, po reštarte sezóny ešte nezaváhal a v Lisabone sa pokúsi o sezónne "treble". "Som naozaj spokojný s výkonom mužstva počas celých 90 minút. Súpera sme zostrelili už v prvej polhodine," vyjadril sa Flick.

Na piatkový súboj s Kataláncami vedených kapitánom Lionelom Messim sa v tábore Bayernu už všetci tešia.

"Očakávania sú obrovské. Barcelona má výborné mužstvo s množstvom dobrých hráčov. Ak sa ale pozriete na uplynulé týždne, môžeme odletieť do Portugalska s veľmi veľkou sebadôverou. Na Ligu majstrov sme sa usilovne pripravovali minulé dva týždne a teraz ste mohli vidieť výsledok," skonštatoval obranca Bayernu David Alaba.

Chelsea chýbali viacerí hráči pre zranenie, z tohto dôvodu nemohli hrať Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, Pedro ani Willian. Suspendovaní boli Jorginho a Marcos Alonso. Tréner hostí Frank Lampard Mníchovčanom zagratuloval k zaslúženému víťazstvu a uviedol, že Bayern bude horúcim favoritom na triumf v LM.

Lampard: Viem, kam chcem hráčov dostať

"Pre nás to bol dobrý tréning proti mimoriadne skúsenému súperovi. Viacero našich hráčov v sezóne debutovalo. Na začiatku sme to mali ťažké, inkasovali sme dva rýchle góly. Myslím si síce, že výsledok až tak presne neodzrkadľuje priebeh, ale Bayern má náš rešpekt za úplne zaslúžené víťazstvo.

Videl som u našich hráčov dobré aj zlé veci a viem, na akú úroveň ich chcem dostať. Verím, že sa nám to podarí.

Bayern má obrovské skúsenosti a vie ako vyhrať aj takúto ťažkú súťaž. Takže samozrejme patrí medzi najväčších favoritov," uviedol 42-ročný Lampard, ktorý ako kapitán priviedol Chelsea v roku 2012 vo finále LM v Mníchove k triumfu práve nad Bayernom v rozstrele z 11 m.