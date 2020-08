Sarriho koniec v Juventuse bol jasný už dlhšie. Pirlo vraj môže byť lepší ako Zidane

K sezóne sa vyjadril aj Ronaldo.

9. aug 2020 o 13:41 SITA

TURÍN. Krátko po sobotňajšom prepustení trénera Maurizia Sarriho v talianskom futbalovom klube Juventus Turín vymenovali za nového hlavného kormidelníka A-mužstva niekdajšieho "špílmachra" tohto mužstva Andreu Pirla.

Majster sveta z "mundialu" 2006 v Nemecku dostal v metropole Piemontu 2-ročný kontrakt.

Sarri mu musel uvoľniť funkciu po tom, ako s Juventusom ukoristil deviate ligové "scudetto" v rade, no v osemfinále Ligy majstrov nedokázal prejsť cez francúzsky Olympique Lyon.

Pirla iba pred necelými dvomi týždňami vymenovali do pozície turínskeho tímu do 23 rokov, ktorý účinkuje v tretej najvyššej súťaži Serie C. Na tomto poste však neabsolvoval žiadne súťažné stretnutie.

Ronaldo: Fanúšikovia požadujú viac

Bezprostredne po prepustení Sarriho najväčšia hviezda "Juve" Cristiano Ronaldo publikoval vyhlásenie, v ktorom však 61-ročného Neapolčana nespomenul.

"Ročník 2019/2020 sa pre nás skončil, neskôr ako obyčajne, no skôr, ako sme očakávali. Nadišiel čas zamyslieť sa, zanalyzovať vzostupy a pády, pretože kritické myslenie je jediný spôsob, ako sa zlepšiť.

Obrovský klub ako Juventus vždy musí myslieť ako najlepší na svete, pracovať ako najlepší na svete, aby sa mohol považovať za jedného z najlepších a najväčších. Víťazstvo v Serie A v takom ťažkom roku je niečo, na čo sme hrdí, ale fanúšikovia od nás požadujú viac.

Kiežby nám táto krátka dovolenka pomohla, aby sme sa vrátili silnejší a odhodlanejší ako kedykoľvek predtým," poznamenal 35-ročný Portugalčan na instagrame.

Del Piero: Pirlo má všetko, čo má mať

Riaditeľ turínskeho klubu Fabio Paratici priznal, že rozhodnutie o uvoľnení Maurizia Sarriho z funkcie sa zrodilo ešte pred piatkovým zápas LM proti Lyonu, v ktorom domácim napriek dvom gólom C. Ronalda nestačilo na postup ani víťazstvo 2:1, keďže predtým vo Francúzsku Juventus prehral 0:1.

"Naše hodnotenie vychádzalo z celej sezóny, nie iba z jedného zápasu. Výber Pirla bolo prirodzeným rozhodnutím. Bol to veľký hráč a myslíme si, že to isté môže dokázať aj ako tréner," povedal Paratici pre Sky Sport Italia.

Niekdajší dlhoročný hráč Juventusu Alessandro Del Piero verí, že jeho bývalý spoluhráč Pirlo môže byť v úlohe trénera ešte úspešnejší ako Zinedine Zidane v Reale Madrid. "Má všetko, čo má mať, aby si počínal ešte lepšie ako Zidane," skonštatoval Del Piero.