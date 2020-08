Tréner o Fehérvárym: Je vyhliadkou do budúcnosti, v NHL bude hrať dlho

Mladý Slovák hral prvý duel po reštarte.

10. aug 2020 o 9:01 TASR

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ufmw_k8D8cI

TORONTO, EDMONTON. Hokejisti Washington Capitals vyhrali v nedeľňajšom dueli v skupine o nasadenie nad Boston Bruins 2:1.

Do play off NHL tak pôjdu ako tretí nasadený tím vo Východnej konferencii a v prvom kole sa stretnú s New York Islanders.

Boston bude štvrtý nasadený a v prvom kole ho čaká Carolina.

Prvýkrát po reštarte profiligy dostal v drese Washingtonu príležitosť slovenský obranca Martin Fehérváry. Odohral 15:14 minúty a nazbieral až sedem bodyčekov, najviac zo všetkých hráčov.

V základnej časti súťaže nastúpil za Capitals šesťkrát s jednou asistenciou.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Martin je pre nás skutočne solídnou vyhliadkou do budúcnosti. Myslím si, že v lige bude hrať dlho. Je to len o tom, aby mu dali šancu v situáciách, v ktorých môže uspieť. Môže rásť, zlepšovať sa," povedal pre Washington Post tréner Capitals Todd Reirden.

Nočné výsledky v NHL si môžete pozrieť tu >>>, dvojice a program play off nájdete tu >>>