V NBA sa okrem play off bude hrať aj play in, obhajca titulu odčinil vysokú prehru

Lillard predviedol skvelý výkon.

10. aug 2020 o 9:13 TASR

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/wGGuals6woA

ORLANDO. Basketbalisti Portlandu zvíťazili v súboji zámorskej NBA nad Philadelphiou 124:121.

Sixers citeľne chýbala dvojica zranených opôr. Ku krídelníkovi Benovi Simmonsovi sa v pondelok pripojil aj pivot Joel Embiid, ktorý pre problémy s členkom nedohral prvú štvrtinu.

Využil to Damian Lillard a na výhre svojho tímu sa podieľal 51 bodmi. Nad 50-bodovú hranicu sa dostal desiatykrát v kariére a piatykrát v tomto ročníku súťaže.

Veterán Carmelo Anthony pridal v stretnutí 20 bodov a v historickej tabuľke strelcov NBA sa posunul na 15. priečku pred legendu Bostonu s českým pôvodom Johna Havliceka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obhajca titulu z Toronta odčinil vysokú prehru s Bostonom, keď pokoril Memphis 108:99 a dosiahol 50. víťazstvo v sezóne. S 26 bodmi potiahol kanadský tím najlepší strelec zápasu Kamerunčan Pascal Siakam.

Memphis je v tabuľke západu ôsmy o pol zápasu pred Portlandom, jeden zápas pred San Antoniom a jeden a pol zápasu pred Phoenixom.

V Západnej konferencii sa už určite bude hrať play in o postup do play off medzi ôsmym a deviatym tímom, keďže rozdiel medzi nimi nebude viac ako štyri stretnutia.

New Orleans a Sacramento sa stali prvými tímami na západe, ktoré sa nachádzajú vo floridskej bubline a už nemajú šancu postúpiť do vyraďovacej časti. Základná časť NBA vyvrcholí v piatok.

NBA - základná časť

OKLAHOMA CITY THUNBDER - WASHINGTON WIZARDS 121:103 (32:23, 32:25, 26:27, 31:28)

najviac bodov: Bazley 23 (5 trojok), Gallinari 20, Gilgeous-Alexander 18 - J. Robinson 19, Bonga 14, T. Brown a Wagner po 12

TORONTO RAPTORS - MEMPHIS GRIZZLIES 108:99 (20:25, 40:29, 28:17, 20:28)

najviac bodov: Siakam 26, N. Powell 16, Lowry 15 - Brooks 25, G. Allen 20, Morant 17 (10 asistencií)

NEW ORLEANS PELICANS - SAN ANTONIO SPURS 113:122 (19:27, 26:35, 32:19, 36:41)

najviac bodov: Redick 31 (8 trojok), Williamson 25, Ingram 17 - DeRozan 27, Gay 19, D. Murray 18

BOSTON CELTICS - ORLANDO MAGIC 122:119 pp (28:29, 27:22, 32:35, 25:26 - 10:7)

najviac bodov: Hayward 31, Tatum 29, J. Brown 19 (12 doskokov) - Vučevič 26 (11 doskokov), Ross 18, Fultz 16 (10 asistencií)

PORTLAND TRAIL BLAZERS - PHILADELPHIA 76ERS 124:121 (33:19, 34:39, 24:34, 33:29)

najviac bodov: Lillard 51, Anthony 20, McCollum 16 - J. Richardson 34 (6 trojok), Burks 20, T. Harris 16

SACRAMENTO KINGS - HOUSTON ROCKETS 112:129 (36:23, 20:38, 15:32, 41:36)

najviac bodov: Fox 26, Hield 16, Jeffries 13 - Rivers 41 (6 trojok), Harden 32, McLemore 20 (6 trojok)

LOS ANGELES CLIPPERS - BROOKLYN NETS 120:129 (24:45, 39:29, 31:24, 26:31)

najviac bodov: K. Leonard 39, L. Williams 18, Marcus Morris 15 - LeVert 27 (13 asistencií), J. Harris 25 (5 trojok), T. Johnson 21 (5 trojok)