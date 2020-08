Má veľkú motiváciu. Slovan spoznal možného súpera v druhom predkole

Opäť by hral vonku.

10. aug 2020 o 12:09 (aktualizované 10. aug 2020 o 12:50) SME.sk, TASR

NYON. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do 2. predkola Ligy majstrov cez KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov stretnú o postup do ďalšej fázy so švajčiarskym šampiónom Young Boys Bern.

Hrať sa bude na jeden zápas na pôde Bernu. Rozhodol o tom pondelňajší žreb vo švajčiarskom Nyone.

Hrozil mu aj Celtic Glasgow

V nedeľu sa v ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA) vyžrebovalo prvé predkolo, hneď v pondelok druhé.

V ňom sa už súťaž rozdelí na tzv. majstrovskú a ligovú vetvu.

Slovanisti pri žrebe figurovali v 1. skupine majstrovskej vetvy vzhľadom na klubový koeficient medzi nenasadenými, pričom okrem Bernu mohli dostať za súpera aj postupujúceho z dua Celtic Glasgow - KR Reykjavík, resp. Dinamo Záhreb.

Hrať sa bude 25. alebo 26. augusta.

Vlani Slovan stroskotal už v 1. predkole Ligy majstrov na Sutjeske Nikšič z Čiernej Hory, pokračoval však v 2. predkole Európskej ligy a v tejto súťaži sa napokon dostal až do hlavnej fázy.

V K-skupine v konkurencii Wolverhamptonu, Besiktasu Istanbul a Bragy získal štyri body.

V hre bude aj Plzeň s Guľom

V majstrovskej vetve sa žrebovalo zo sedemnástich víťazov 1. predkola, ku ktorým pribudli majstri Chorvátska, Švajčiarska a Dánska (Midtjylland).

V ligovej vetve boli nasadení Besiktas Istanbul, Viktoria Plzeň a Rapid Viedeň, nenasadení boli PAOK Solún, AZ Alkmaar a Lokomotíva Záhreb.

Plzeň so slovenským trénerom Adriánom Guľom sa pobije o postup do 3. predkola s holandským Alkmaarom v Holandsku.

V dôsledku pandémie koronavírusu sa zápasy 1. až 3. predkola budú hrať iba na jeden zápas. Play off, ktorá je posledná zastávka pred skupinovou fázou, sa už bude hrať na dva duely systémom doma - vonku.

Vizitka Young Boys Bern Celý názov klubu: Berner Sport Club Young Boys Založenie: 1898 Štadión: Stade de Suisse (kapacita 32 000 miest) Prezident: Hanspeter Kienberger Tréner: Gerardo Seoane Castro Farby: žltá, čierna (doma), biela (vonku) Najväčšie úspechy: 14x majster Švajčiarska (1903, 1909, 1910, 1911, 1920, 1929, 1957, 1958, 1959, 1960, 1986, 2018, 2019, 2020), 6x víťaz pohára (1930, 1945, 1953, 1958, 1977, 1987) Bilancia v Lige majstrov: 42 zápasov - 13 víťazstiev, 10 remíz, 19 prehier (skóre 53:84) Bilancia v európskych pohároch: 128 zápasov - 46 výhier, 30 remíz, 52 prehier (skóre 183:206) Ročník 2019/2020: play off Ligy majstrov (CZ Belehrad 2:2 d, 1:1 v), skupina Európskej ligy (FC Porto 1:2, 1:2, Feyenoord Rotterdam 2:0, 1:1, Glasgow Rangers 2:1, 1:1)

Pomoc ponúkli Poliaci či Maďari

UEFA minulý týždeň rozhodla, že stretnutia sa v prípade potreby budú môcť odohrať aj na neutrálnej pôde.

Ak domáci tím ako organizátor nebude môcť pre epidemiologické reštrikcie vo svojej krajine zorganizovať zápas, jeho povinnosť bude zabezpečiť náhradné dejisko na neutrálnej pôde.

Podmienka je, aby hosťujúce mužstvo nemalo problém s cestou.

Domáce tímy budú musieť informovať UEFA o obmedzeniach vo svojej krajine v súvislosti s cestovaním a v dostatočnom predstihu dať túto skutočnosť na vedomie aj súperovi.

Futbalové zväzy Poľska, Maďarska, Grécka a Cypru v tejto súvislosti ponúkli pomoc a UEFA informovali, že by svoje štadióny vedeli poskytnúť na odohranie takýchto stretnutí.

Skupinová fáza odštartuje v porovnaní s predošlými sezónami s približne mesačným oneskorením 20. októbra, finále v Istanbule sa uskutoční 29. mája budúceho roka.

