Žilina, Dunajská Streda a Ružomberok spoznali súperov v Európskej lige

Vizitka súpera MŠK Žilina:

Názov klubu: The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club (TNS)

Rok založenia: 1959

Štadión: Park Hall (kapacita 2 034 miest)

Predseda: Mike Harris

Tréner: Scott Ruscoe

Klubové farby: zelená a biela (doma), modrá (vonku)

Najväčšie úspechy: 13 x majster Walesu (2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), 7x víťaz Waleského pohára (1996, 2005, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019)