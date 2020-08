Nedávno podpísal zmluvu s Bostonom. Lantoši začne novú sezónu na Slovensku

Kluby sa dohodli, chýba už len podpis.

10. aug 2020 o 11:31 TASR

NITRA. Slovenský hokejový útočník Róbert Lantoši začne sezónu 2020/2021 v HK Nitra. Zmluvne viazaný hráč Boston Bruins by mal hrať v staronovom pôsobisku do konca novembra.

Pre TASR to uviedol generálny manažér nitrianskeho klubu Tomáš Chrenko.

Nezaplatia nič, aj keby sa zranil

"Zatiaľ to ešte nie je potvrdené podpisom na papieri, ale s vedením Bostonu i Robom sme dohodnutí. V pondelok alebo utorok by sa to malo uzavrieť podpísaním dokumentov, ktoré nám pošlú z Bostonu.

Keď bolo jasné, že sa začiatok novej sezóny NHL posunie, napadlo mi osloviť Roba. Bude to pre nás vítaná posila v úvode sezóny," povedal Chrenko pre TASR.

Nová sezóna najvyššej slovenskej súťaže odštartuje začiatkom októbra, Lantoši odohrá za Nitru necelé dva mesiace.

Potom zamieri do predsezónneho kempu Bruins: "Robov odchod do zámoria predpokladáme koncom novembra, takže dovtedy by za nás mohol hrať."

Problém pravdepodobne nebude ani Lantošiho poistenie, ktorého výška by mohla znamenať zásadný problém pre ekonomiku nitrianskeho klubu.

"Vyzerá to tak, že by Robovo pôsobenie v Nitre mohlo mať formu hosťovania. V takom prípade by sme neplatili nič," prezradil Chrenko.

Ak bude v NHL, dostane 750-tisíc

Lantoši prišiel do Nitry počas sezóny 2017/2018 a v klube strávil aj následnú sezónu. V nej odohral celkovo 74 zápasov s bilanciou 23 gólov, 45 asistencií a 20 plusových bodov v hodnotení +/-.

Dostal sa aj do reprezentácie, na MS 2019 v Košiciach odohral sedem zápasov, v ktorých získal dva body za asistencie.

Následne zamieril do zámoria a v drese farmy Bostonu Providence Bruins odohral 50 zápasov (bilancia 11 gólov, 19 asistencií).

Nedávno podpísal ročný kontrakt s Bostonom, ktorý mu môže vyniesť 750-tisíc dolárov.

Ak však zostane v Providence, plat bude 70-tisíc za sezónu. Jeho návrat do Nitry však nebude o peniazoch.

"To by sme museli prepustiť asi celý káder (úsmev). Určite sa však dohodneme tak, aby bol aj Robo spokojný," poznamenal Chrenko.

Dostane zaňho Nitra peniaze?

Nitriansky klub môže z Lantošiho ťažiť nielen po športovej stránke, ale aj finančnej. Na základe dohody medzi NHL a Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) je možná finančná kompenzácia.

"Existuje niekoľko možností, pričom dôležité bude, ako bude posúdený jeho odchod z Nitry do Bostonu. Záleží na tom, či sa to bude brať ako priamy prestup z Nitry do Bruins, alebo ako nepriamy cez farmársky klub v Providence, v ktorom pôsobil v minulej sezóne.

V ťažkých ekonomických časoch by nám pomohla každá odmena. V prvom rade sme však radi, že sa Robovi podarilo získať zmluvu v Bostone a držíme mu palce, aby sa presadil do NHL," dodal Chrenko pre TASR.