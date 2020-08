Najväčšia výhra je, že Jakobsen bude v poriadku, vraví víťaz

Evenepoel prekvapil súperov na Okolo Poľska.

10. aug 2020 o 16:35 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Keď prišiel Remco Evenepoel v piatok večer za športovým riaditeľom, ten najskôr váhal. Nebol si istý, či to je správne, hoci nápad sa mu pozdával.

Evenepoel si od Klaasa Lodewycka pýtal štartové číslo tímového kolegu Fabia Jakobsena. Ten po drastickom páde v prvej etape skončil v nemocnici s vážnymi zraneniami.

„Nechcel som mu to číslo dať. Myslel som si, že by mu to mohlo priniesť smolu. Hoci jeho nápad sa mi páčil,“ hovoril Lodewyck pre televíziu Sporza.

Evenepoel nakoniec svojho šéfa presvedčil a 75 si v sobotu pred etapou vložil do zadného vrecka na drese.

Nestíhali mu ani šampióni

Na pláne bola kráľovská etapa pretekov Okolo Poľska na severe Tatier. Tím Deceuninck plánoval poslať niekoho do úniku a pokúsiť sa etapu vyhrať.

„Rozmýšľali sme nad dlhým únikom, pretože sme vedeli, že v poslednom stúpaní, sa nebude dať urobiť veľký rozdiel. O päťdesiatich kilometroch však nemohla byť reč,“ opisoval Lodewyck.