Kleina trénuje bývalý kouč českých hviezd. Dostal som ho náhodou, vraví

Na exhibičných turnajoch mal skvelú formu.

12. aug 2020 o 21:40 Jana Sedláková

Rozhovor pre denník SME V juniorskej kategórii si zahral grandslamové finále štvorhry. Medzi mužmi zatiaľ obieha menšie turnaje. Na exhibičných turnajoch na Slovensku sa mu však zatiaľ mimoriadne darí, zdolal aj hráčov, ktorí sú v rebríčku ďaleko pred ním. Zo štyroch podujatí série Pegueot Tennis Tour 2020 vyhral tri a raz bol zdolaným finalistom, a pred piatym turnajom už je istým víťazom série. Jeho bilancia z týchto turnajov je 15:1. "Je ťažké povedať, či by som mal takúto formu aj na oficiálnych turnajoch," hovorí slovenský tenista LUKÁŠ KLEIN.

Od návratu na kurty po koronapauze máte veľmi dobrú formu. Ako ste sa pripravovali, kým sa nehralo?

Počas dvoch či troch mesiacov, keď sa už dalo trénovať, ale neboli ešte turnaje, sme toho veľa natrénovali. Bolo to vlastne moje najdlhšie obdobie, čo som nemohol hrať tenis. Takže som teraz veľmi dobre načasoval formu a verím, že to tak zostane, aj keď sa začnú profesionálne turnaje.

V posledných týždňoch to aj vďaka sérii turnajov po Slovensku vyzeralo, že ste hrali ešte viac zápasov ako zvyčajne. Vnímali ste nahustený program?

Áno, ku koncu tohto obdobia to skutočne tak vyšlo. Mal som päť či šesť týždňov, keď som neustále hral alebo som sa na nejaký turnaj pripravoval. Na konci som už toho mal dosť.

Na druhej strane, predtým sme mohli viac pracovať na kondícii a posilňovať, keďže sa dlho nehrali žiadne zápasy. Keď sa hrajú turnaje, musím ladiť formu na ne, takže to bolo trochu iné.

Ale myslím si, že by sa dalo vydržať v takomto tempe hrať aj dlhšie.

Ako ste trávili čas, keď sa pre pandémiu koronavírusu vôbec nedalo trénovať?

Netrénoval som asi týždeň a pol. Nebolo to teda príliš dlho. Potom sme už chodievali doobeda behať a popoludní sme posilňovali s kondičným trénerom Davidom Olaszom.

Spočiatku sme čakali, čo bude ďalej, keďže nikto nevedel, ako dlho bude pauza trvať. Potom sme využili čas na kondičnú prípravu.

Na exhibíciách ste zdolali hráčov, ktorí sú v rebríčku vyššie, medzi nimi aj slovenskú jednotku Andreja Martina. V čom sú rozdiely medzi hráčmi, ktorí sa pohybujú okolo 100. miesta a tenistom na 300. pozícii?

Andrej Martin, Noro Gombos a ďalší hráči okolo elitnej stovky majú viac skúseností, keďže hrávajú aj ATP turnaje či na grandslamoch. Sú teda viac oťukaní. Ale herne medzi nami veľké rozdiely nie sú. Určite to nie je zanedbateľné, je to skôr o skúsenostiach.

Zavážilo aj to, že na turnajoch po Slovensku hrali tí istí hráči a mali ste rovnakých súperov?

Každý zápas je o inom. Ale tým, že tam hrali iba Slováci, už sa nemáme čím prekvapiť, poznáme sa dlho.

Zmenili vám uplynulé týždne v niečom život?

“ Herné rozdiely medzi hráčom na 100. a 300. mieste nie sú veľké. „ Lukáš Klein

Myslím si, že to ukáže až čas. Momentálne zrejme áno, ale uvidíme, aký to bude mať dosah, keď sa začne hrať.

Viete už, ako bude vyzerať váš program po reštarte tenisovej sezóny?

Nejaké turnaje už sú naplánované. Je ich však málo. Verím, že sa nerozbehnú len veľké turnaje ATP Tour a challengery, ale aj menšie ITF turnaje, aby si mohlo zahrať čo najviac hráčov.

Na challengeroch by som hral veľmi rád, ale môže sa stať, že ich bude málo a môžem mať problémy sa na ne dostať.

Viete, či sa bude pred turnajmi povinne testovať na koronavírus?

Podľa mňa na ATP a WTA turnajoch bude testovanie povinné. Neviem zatiaľ, ako to bude na menších podujatiach. Tam by to bolo zrejme finančne veľmi náročné testovať každého hráča.

Nedávno ste povedali, že dotovanie malých turnajov by sa malo zlepšiť, lebo hráči, ktorí na nich hrajú, to finančne horšie zvládajú. Na čo musí myslieť hráč, keď si plánuje štart na takýchto turnajoch, čo už na väčších turnajoch nemusí riešiť?