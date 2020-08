Chceli od neho Stanley Cup. Za 10 rokov však neprešiel ani cez prvé kolo

Generálny manažér končí.

11. aug 2020 o 11:11 SITA

BRATISLAVA. Dlhých desať sezón strávil Dale Tallon na poste generálneho manažéra klubu Florida Panthers v zámorskej hokejovej NHL, jeho éra v tejto organizácii sa však skončila.

Vedenie klubu ho odvolalo z uvedeného postu a aktívne hľadá náhradu. Panthers v predkole play-off pandémiou koronavírusu poznačenej sezóny vypadli v New Yorkom Islanders po prehre 1:3 na zápasy.

Stále tak platí, že vo vyraďovacej časti hokejisti Floridy zatiaľ naposledy vyhrali sériu ešte v sezóne 1995/1996, teda v čase, keď sa prebojovali až do záverečného súboja o Stanleyho pohár a podľahli v ňom Coloradu Avalanche. V tíme v tom čase pôsobil aj slovenský obranca Róbert Švehla.

Nedostali sa ďalej ako do štvrťfinále

"Za ostatnú dekádu Dale pozdvihol úroveň našej organizácie, pre hráčov sa náš tím stal atraktívnou destináciou.

Keď sme v roku 2013 kúpili klub, robili sme tak s vidinou zisku Stanleyho pohára, s touto snahou sme však neuspeli. Začíname teda hľadať nového generálneho manažéra," uviedol na oficiálnom webe NHL majiteľ "panterov" Vincent Viola.

Dale Tallon bol GM Floridy od 18. mája 2010, od apríla 2017 aj prezidentom klubu pre hokejové operácie.

Za celý ten čas však Panthers postúpili do play off len dvakrát, v oboch prípadoch vypadli už v konferenčnom štvrťfinále. V lete 2020 to bola tretia zastávka klubu vo vyraďovacej časti.

Tri dekády bol v Chicagu

"Chcel by som sa poďakovať všetkým fanúšikom za podporu klubu počas ostatných desiatich rokov. Tiež sa chcem poďakovať rodine Violovcov za sedem rokov pri tíme.

Dostal som možnosť pracovať so skupinou prvotriednych profesionálov vrátane môjho mentora Williama Torreyho.

Bolo mi cťou sledovať vývoj mladíkov v našom tíme na skvelých hráčov a lepších ľudí," uviedol Tallon, ktorý pred príchodom do organizácie Pathers strávil dlhých 33 rokov pri konkurenčnom klube Chicago Blackhawks - ako hráč, hlásateľ aj funkcionár.