Roky som na to drel, musím to využiť, vraví Lantoši o zmluve s Bostonom

Útočník začne sezónu v Nitre.

11. aug 2020 o 14:24 SITA

NITRA. Róbert Lantoši už vo februári tohto roka deklaroval, že v lete bude jeho priorita uzavrieť dvojcestnú zmluvu s klubom NHL a dostať príležitosť v najlepšej hokejovej lige na svete.

Nedávno svoju túžbu spečatil podpisom. Kývol na ročnú dvojcestnú ponuku Bostonu Bruins so základným sezónnym platom 750-tisíc dolárov.

"Som o krôčik bližšie k NHL, avšak nemôžem prestať pracovať, aby som urobil ďalší dojem na vedenie Bostonu a posunul sa ďalej. Za príležitosť som nesmierne vďačný,“ vravel Róbert Lantoši pre portál SZĽH hockeyslovakia.sk.

Hoci sa dohoda s Bostonom zrodila vcelku rýchlo, predchádzalo jej dlhšie obdobie ticha spôsobené nepredvídateľným vývojom situácie ohľadom pandémie koronavírusu.

V NHL si chce zahrať už v ďalšej sezóne

"Čakacia doba bola dlhá. Dúfal som však, že ponuka príde, keďže na konci sezóny som absolvoval zopár výstupných stretnutí s viacerými trénermi a manažérmi. Mítingy dopadli dobre. Živil som v sebe iskru nádeje, že to vyjde. A radostná správa prišla,“ pokračoval 24-ročný krídelník.

Mať podpísaný kontrakt s tímom NHL znie honosne. Čo všetko však musí slovenský reprezentant urobiť v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, aby si zaň aj zahral?

"Veľmi dôležité bude dostať príležitosť hore a chytiť sa jej. Tomu predchádza dosahovanie nadštandardných výkonov v nižšej súťaži, aby mali dôvod povolať ma vyššie. Je mojím cieľom vyskúšať si najlepšiu ligu na svete už v nasledujúcej sezóne,“ konštatoval Lantoši.

Doplnil, že ak by mu to vyšlo po boku Jaroslava Haláka, ktorý má s Bruins platný kontrakt, nehovoriac o Zdenovi Chárovi, ktorý ho síce nemá, ale všeobecne sa očakáva, že s Bostonom na ďalší rok predĺži, bol by to zážitok par excellence.

"To je motivácia! Túžil by som si zahrať s krajanmi, ale aj mnohými inými hráčmi. Napríklad s Bradom Marchandom, ktorý je vynikajúci. Z Bostonu ho mám najviac zapísaného v pamäti. A samozrejme s Pastrňákom, nemožno ho opomenúť.“

Nitre pomohol až do finále

Začiatok novej sezóny NHL 2020/2021 je v nedohľadne. Ešte sa oficiálne neskončila predošlá, aj preto je štart nasledujúcej v pláne až koncom kalendárneho roka, zrejme v decembri.

To by bola časová súvislosť. Geografická súvisí s dlhým leteckým presunom zo Slovenska, kde Róbert Lantoši otvorí sezónu.

Nečudo, že v Nitre. Prievidza, kde sa narodil, je až druholigová. Žilina, kde hokejovo dospel, prvoligová. A hoci mu po návrate zo Švédska na Slovensko najskôr dali príležitosť zažiariť Nové Zámky, oveľa lepšiu fazónu chytil po výmene v Nitre.

Najmä v ročníku 2018/19 bol rýchly krídelník na nezastavenie. Aj vďaka nemu dorazili "corgoni" až do finále, kde doráňaní nestačili na Banskú Bystricu. Práve túto príležitosť považuje Róbert Lantoši za nezabudnuteľnú a najcennejšiu v kariére na Slovensku.

"Nitra bola moja prvá a jediná voľba,“ uviedol presvedčivým tónom. Po chvíľke pridal zdôvodnenie: "Nitra mi veľmi pomohla. Keď mám príležitosť pomôcť im, urobím to. Nemám dôvod konať inak. V tejto situácii som neváhal. Ešte je potrebné doladiť papierovačky, aby som bol aj ja chránený pred prípadným zranením.“

Verí, že príležitosť využije naplno

Stane sa Lantoši hráčom Nitry alebo ho Boston pošle pod Zobor na hosťovanie?

"Všetko bude závisieť od toho, ako dlho sa bude dohrávať súčasná sezóna. Po nej bude pár týždňov voľno a následne uvidíme. Možno budú pozývať do kempu len hráčov, ktorí budú bojovať o miesto a kostra tímu bude mať voľno. Možno začneme všetci spoločne.

Osobne si myslím, že za Nitru budem hrať asi mesiac, mesiac a pol. Uvidíme, aké informácie budem dostávať. Čo sa týka formálnej stránky kontraktu, mal by som byť hráč Bostonu s tým, že v Nitre budem hosťovať,“ ozrejmil Lantoši pre hockeyslovakia.sk.

V pondelok absolvoval so svojím dočasným zamestnávateľom prvý tréning na ľade. A v zaujímavom zložení. Trénoval v modrom drese spoločne s obrancami Šimonom Nemcom, Ivanom Švarným a útočným duom Andrej Kollár, Andrej Šťastný.

"Snažím sa užívať si všetko, čo momentálne zažívam. Možnosť pohybovať sa v takomto kolotoči je pre mňa nová, no zároveň krásna. Roky som drel pre príležitosť, ktorú mám dnes na stole. Verím, že ju využijem naplno," dodal Lantoši.