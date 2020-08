Lillard zaznamenal 61 bodov, Phoenix vyhral už sedem zápasov za sebou

Antetokunmpo bol vylúčený.

ORLANDO. Basketbalisti Portlandu Trail Blazers zvíťazili v utorkovom zápase NBA nad Dallasom 134:131 a posunuli sa v tabuľke Západnej konferencie na ôsmu priečku pred Memphis.

Grizzlies prehrali s Bostonom 107:122 a ako jediní zo štyroch tímov bojujúcich o posledné miesto v play off neuspeli. Aktuálne majú identickú stratu pol zápasu na Portland spoločne s Phoenixom a San Antoniom, ôsmy a deviaty tím po základnej časti odohrá play in o postup do play off.

Skvelý večer zažil Damian Lillard z Portlandu. Svojmu tímu pomohol k víťazstvu nad Dallasom 61 bodmi a vyrovnal svoje kariérne maximum. Na konte mal deväť trojok. Lillard sa stal iba druhým hráčom histórie, ktorý zaznamenal v jednej sezóne tretí zápas s aspoň 60 bodmi.

Pripojil sa tak k Wiltovi Chamberlainovi. "Je to pocta byť v takej spoločnosti a nemohol som si načasovať lepšiu chvíľu, kedy sa do nej dostať. Dnešný večer bol skvelý. Potrebovali sme víťazstvo, sústredili sme sa na náš cieľ a dokázali to," tešil sa po stretnutí Lillard, citoval ho portál ESPN.

Phoenix triumfoval nad Philadelphiou 130:117 a zostal jediným nezdolaným tímom po reštarte sezóny. Pod siedmu výhru za sebou sa najvýraznejšie podpísal Devin Booker s 35 bodmi.

Suns nastúpia vo svojom záverečnom vystúpení v "bubline" proti Dallasu a ak sa chcú predstaviť vo vyraďovacej časti, potrebujú aj zaváhania súperov. Memphis nastúpi vo svojom záverečnom zápase proti Milwaukee, Portland bude hrať s Brooklynom a San Antonio s Utahom.

"Dali nám k dispozícii osem duelov a my sme mohli rozhodnúť iba o ich výsledku. Nemyslím si však, že v tomto tíme budú po sezóne smutné tváre, či už sa dostaneme do play off, alebo nie," vyhlásil Booker.

Hráči lídra ligy z Milwaukee sa po dvoch prehrách dočkali víťazstva. V utorkovom zápase NBA zdolali Washington 126:113. Ich líder a kandidát na cenu MVP ligy Jannis Antetokunmpo sa nechal v druhej štvrtine vylúčiť, keď konverzáciu s nemeckým krídelníkom Moritzom Wagnerom zakončil miernou "zidanovskou" hlavičkou.

"Príšerný čin, kiež by som mohol vrátiť čas. Celý rok som robil dobrú prácu v tom, že som sa sústredil len na hru, no na konci dňa sme všetci iba ľudia, robíme chyby. Nemám nič proti Wagnerovi, to nebolo o ňom. Na sekundu som sa skrátka stratil," ospravedlňoval sa grécky hráč. Antetokunmpo sa nechal vylúčiť štvrtýkrát v kariére, predtým sa mu to stalo v apríli 2018.

NBA 2019/2020 - výsledky - streda

ORLANDO - BROOKLYN 96:108 (22:34, 21:26, 29:25, 24:23)

Najviac bodov: Iwundu a Fultz po 18, Ennis, Vučevič (10 doskokov) a Birch po 12 - Luwawu-Cabarrot a Martin po 24, Musa 17

SAN ANTONIO - HOUSTON 123:105 (31:25, 35:24, 32:29, 25:27)

Najviac bodov: K. Johnson 24 (11 doskokov), DeRozan 23, Pöltl 14 (12 doskokov) - Westbrook 20, Jeff Green 17, McLemore 16

PHILADELPHIA - HOUSTON 117:130 (27:23, 31:40, 32:32, 27:35)

Najviac bodov: Burks 23, Neto 22, Scott 17 - Booker 35, Bridges 24, Šarič 18

MEMPHIS - BOSTON 107:122 (17:24, 23:32, 33:27, 34:39)

Najviac bodov: Morant 26 (13 asistencií), Clarke 15, Valančiunas (10 doskokov) a Brooks po 14 - Tatum 29, Hayward a K. Walker po 19

DALLAS - PORTLAND 131:134 (31:38, 27:28, 37:32, 36:36)

Najviac bodov: Porziňgis 36 (7 trojok), Dončič 25 (10 asistencií), Hardaway 24 - Lillard 61 (9 trojok), Anthony 26, Collins a Trent po 11

SACRAMENTO - NEW ORLEANS 112:106 (27:29, 35:32, 32:23, 18:22)

Najviac bodov: Barnes 25, Bogdan Bogdanovič 16, Bjelica 13 - Okafor 21, F. Jackson 18, Ball 16

WASHINGTON - MILWAUKEE 113:126 (21:24, 35:42, 28:33, 29:27)

Najviac bodov: Hačimura 20 I. Smith 19, J. Robinson 15 - B. Lopez 24 (5 trojok), S. Brown 23 (5 trojok), Mason 19