Slovakman: Naša komfortná zóna sa končí po dvanástich hodinách

Len postaviť sa na štart triatlonu, ktorému sa hovorí železný muž – ironman, chce veľkú odvahu a guráž. Zdolať vlastnými silami porciu 226 kilometrov v plávaní, cyklistike a behu hraničí so šialenstvom.

Slovenským rekordérom v počte dokončených dlhých triatlonov je MAREK NEMČÍK. Na začiatku augusta v Piešťanoch posunul svoj rekord v počte dokončených ironmanov na 90. O týždeň nato pridal ďalší.

"Marek je stelesnením toho najpozitívnejšieho, čo účasť na takýchto pretekoch prináša: priateľstvo, dobrá nálada a radosť z pretekov. Aj on sa snaží vždy o čo najlepší výkon, no je schopný zopár percent z vlastného výkonu ubrať, aby ich rozdal všetkým ľuďom okolo," hovorí o Nemčíkovi český profesionál Petr Vabroušek.

S akými pocitmi ste zvládli preteky v Piešťanoch - Slovakmana?

Bolo to ako degustačné menu v dobrej reštaurácii. Perfektné privítanie, predkrm v podobe plávania, hlavné jedlo v podobe cyklistiky a maratón bol dezert. Chutilo mi to náramne a som rád, že som sa neprejedol.

Zdá sa, že ste si preteky užili. Zvládli ste ich bez krízy?

Bolo to na pohodu, ako to len mohlo byť. Je to aj situáciou vo svete. Keď si uvedomíte, čo sa vo svete deje, zistíte, aké máme šťastie, že môžeme súťažiť. Kto bol s niečím nespokojný alebo negatívne nastavený, je blázon.

Tie preteky si bolo treba maximálne užiť. Nikto na svete nesmie súťažiť. Svojím spôsobom sme vyvolení. Aj pohoda z tréningu sa podpísala pod to, že som nemal žiadnu krízu a bol to jeden z najľahších ironmanov, ktorý som absolvoval.

https://www.redbull.com/embed/rrn:content:videos:980b4c02-4622-4fb3-902a-ed6aabbcc4fa:sk-SK

Mali ste určite aj ďalšie súťažné plány. Boli ste sklamaný, že sa rušili preteky?

Pravdupovediac, nie. Okrem súťaženia pracujem pre sériu Ironman ako operational director. Už v marci som tušil, že ak sezóna bude, tak len vo veľmi obmedzenej forme.

Pripravoval som Ironman Greece, keď sme sa dozvedeli, že preteky našej série budú rušiť rad za radom.

Ale teraz to bol pocit, že mám obrovské šťastie, že môžem štartovať na pretekoch. Chápem, že ľudia môžu byť nahnevaní, že pre Covid prišli o preteky, ale mali by sme byť šťastní, že sme v Piešťanoch mohli štartovať.

Čo sa v článku ešte dočítate? Čím sa stravovali ironmani, keď nebola špeciálna športová strava?

Aké koláče jedia a čo zapíjajú bujónom?

Aké náročné je zvládnuť päť ironmanov za päť víkendov?

Prečo žiadneho majstra sveta nesponzoruje firma, ktorá pečie koláče?

Je triatlon vhodný pre obyčajného človeka?

Čo sa deje s ľudským telom pri pravidelnej športovej záťaži?

Z čoho pramení zápal ľudí pre tento vytrvalostný šport?

Prečo potrebuje triatlonista spoznať sám seba?

Vrcholoví aj rekreační športovci sú zvyknutí na špeciálnu športovú stravu. Vy ste však počas Slovakmana jedli aj žemle so šunkou. Ako sa vám to osvedčilo?

Odskúšal som už viacero variantov stravovania. Aj vo svete to je v každej krajine iné. Švédi napríklad jedia čipsy s kyslými uhorkami a zapíjajú to vodou. Strašidelná kombinácia, ale funguje to skvelo.