Senzáciu stopol famózny obrat v totálnom závere

Paríž zdolal Atalantu Bergamo 2:1.

13. aug 2020 o 6:10 Pavol Spál

https://player.vidmela.com/embed00/OeAdGl1Bbn6xE

BRATISLAVA. Po trávniku sa presúval tak, že skákal iba na jednej nohe.

Ale väčšinou sedel na chladiacom boxe s ortézou na nohe, ktorá pripomína lyžiarsku topánku. Lebo si pred pár dňami pri cvičení zlomil nohu.

Tréner Paríža Saint Germain (PSG) Thomas Tuchel mal takmer celý zápas ustarostenú tvár a po každej premárnenej šanci horekoval.

Aj preto si ho kamery často všímali.

Zúril. Nadával. Preklínal.

Chytal sa za hlavu. Francúzsky gigant až do poslednej minúty nemohol dať gól a s Atalantou Bergamo prehrával 0:1.

Senzácia bola na dosah. Ak by to PSG nezvládol, Tuchel by zrejme dostal výpoveď.

Až v úplnom závere vyskočil od radosti. Paríž v priebehu troch minút obrátil skóre na 2:1.

Rozhodol náhradník

Do semifinále sa Parížania dostali na piaty pokus, navyše v deň 50. výročia založenia klubu.

Ďalej sa stretnú s víťazom súboja Atletico Madrid - Lipsko, zápas odohrajú v Lisabone 18. augusta.

„Predstavte si, ako by som oslavoval, ak som mal dve nohy. Možno by ste ma videli šprintovať štyridsať metrov,“ vravel podľa uefa.com Tuchel.