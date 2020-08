Zastavili mu srdce, skoro zomrel. Teraz je hviezdou v NBA

Basketbalista Jeff Green je výnimočným zjavom.

13. aug 2020 o 11:00 Ivan Mriška

HOUSTON, BRATISLAVA. Jedným z favoritov na zisk titulu v basketbalovej NBA je Houston Rockets, ktorý strelecky ťahá skúsený 33-ročný Jeff Green.

V noci bol so štrnástimi bodmi druhým najlepším strelcom svojho tímu v zápase proti Indiane. Momentálne sú Rockets na pohodlnej štvrtej pozícii zaručujúcej postup do play off.

Fakty Aneuryzma, čiže vydutie aorty, je nebezpečná diagnóza. Poznáme dva typy. Jeden je rozšírenie aorty vakovitého typu – väčšinou ide o chronické rozšírenie oslabenej steny hlavnej telesnej tepny, ktorá preto môže kedykoľvek pod tlakom krvi prasknúť, druhý typ je disekujúca aneuryzma. To je oveľa nebezpečnejší typ, pretože prichádza väčšinou v plnom zdraví a bez varovania. Pozdĺžne pri nej praskne stena tepny a do tejto trhliny sa tlačí pulzujúca krv. Ak sa trhlina otvorí znovu do vnútra cievy, pacient môže prežiť. Ak praskne navonok, vykrváca do vlastného tela.

Basketbal je druhoradý

Jeff Green sa basketbalom baví, no nemuselo to tak byť. V roku 2011 mal totiž problémy so srdcom a jeho kariéra bola ohrozená.

„Pre mňa je basketbal druhoradý. Musel som skutočne bojovať o život a počas tejto hry som takmer zomrel,“ vyhlásil pre espn.com.

Pri bežnej prehliadke zistili pivotovi nebezpečnú aortálnu aneuryzmu, teda vydutie v srdcovej tepne.

Mohol zomrieť

Okamžite musel putovať pod nôž, operovali ho na klinike v Clevelande.

„Jeho hlavná krvná cieva v tele bola tenká, na pokraji pretrhnutia. Keby sme sa k nemu nedostali včas, skončilo by sa to katastrofou,“ uviedol Lars Svensson, uznávaný srdcový chirurg.

Deviaty január 2011 označuje Green ako deň svojich druhých narodenín.

„Dostal som druhú šancu. Ďakujem za ňu Larsovi Svenssonovi. Budem hrať za neho a budem ešte silnejší,“ dodal Green.

Zastavili mu srdce

Tento typ problémov so srdcom sa objavuje skôr u starších ľudí, ale sú aj výnimky. Greenove ťažkosti zrejme súviseli s inou chorobou.