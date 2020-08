Bola to dráma až do konca. Dunajskú Stredu zachraňoval mladý Nemec

Storck: Musíme hovoriť aj o šťastí.

13. aug 2020 o 10:54 SITA

BRATISLAVA. Majstrovský Slovan Bratislava, FK DAC 1904 Dunajská Streda a Sparta Trnava sú tri tímy, ktoré majú po dvoch kolách futbalovej Fortuna ligy na konte plný počet bodov. Veľa nechýbalo a Dunajská Streda by medzi nimi nebola.

V utorkovom súboji v Žiari nad Hronom proti domácemu FK Pohronie ešte na začiatku nadstaveného času bol stav vyrovnaný 1:1, ale potom favorizovaní hostia rozhodujúco udreli.

Po štandardnej situácii sa lopta dostala k venezuelskému útočníkovi Ericovi Ramírezovi, hlavou ju posunul na Sidneyho Friedeho a 22-ročný nemecký stredopoliar v tretej minúte nadstavenia rozhodol o troch bodoch pre hostí.

Pár metrov pred bránkou Pohronia mal toľko času, že si loptu ešte aj "sklepol" na hrudi a až potom vystrelil.

"Išli sme do posledného momentu za víťazstvom. Za to patrí mojim hráčom gratulácia. Keď strelíte gól v nadstavenom čase, musíte hovoriť aj o šťastí. Taký je však futbal," skonštatoval tréner FC DAC 1904 Dunajská Streda Bernd Storck na tlačovej konferencii.

DAC je herne inde, vraví Radványi

"Po slabšom prvom polčase z našej strany sme v tom druhom skúšali všetko, aby sme strelili gól. Nakoniec sme ho z priameho kopu dosiahli, ale chybou sme pomohli domácim k vyrovnaniu. V závere zápasu sme potom mali šťastie," dodal Storck vo videu na klubovom webe.

Kormidelník FK Pohronie Mikuláš Radványi si bol vedomý toho, že proti jednému z najofenzívnejších tímov súťaže nemôžu jeho hráči hrať vyrovnanú partiu.

"Dunajská Streda je herne niekde inde ako my, preto sme chceli hrať na brejky zo zabezpečenej obrany. V prvom polčase sme prestrelili prázdnu bránku... Prvý gól sme dostali z ´blbej´ štandardky, ktorá absolútne nemala byť. Neskôr sme sa vzchopili, vyrovnali sme a siahali sme na bod. A inkasovaný gól v závere zápasu?

Taký je futbal. Pred týždňom nám ukázal krajšiu tvár, keď sme vyrovnali v poslednej minúte (proti Zlatým Moravciam na 2:2 - pozn.). O tom, čo robili na ihrisku ďalší ľudia, sa vyjadrovať nemôžem a ani nechcem."

Jedlička: Nervy nám pomohli

Brankár Dunajskej Stredy Martin Jedlička uviedol, že jeho tím nebol jasný favorit tohto zápasu.

"Ťažký terén aj súper, ktorý nechcel predať svoju kožu lacno, takže je to veľmi cenné víťazstvo. Bolo to vyburcovanejšie, ale k futbalu to patrí. Nervy nám trochu pomohli, lebo po druhom góle to bolo rozkúskované a rýchlejšie utiekol zvyšok pridaného času," povedal Jedlička pre denník Šport.

Domáci útočník Peter Mazan strelil gól na 1:1, ale body napokon utiekli jemu aj spoluhráčom. "Pomohol som gólom na 1:1, ale škoda, že sme nezískali aspoň bod. Z ihriska sme však odchádzali so vztýčenými hlavami," uviedol Mazan.

"Anglický" prvý týždeň nového ročníka Fortuna ligy vyvrcholí v sobotu 15. augusta zápasmi 3. kola. Zatiaľ čo Dunajská Streda doma privíta Nitru, Pohronie sa bude snažiť zveľadiť svoj zatiaľ jednobodový prísun v Trnave.