Özil rozhodol o svojej budúcnosti. Dokážem sa vrátiť do zostavy, tvrdí

Nemec sa chce usilovať o miesto.

13. aug 2020 o 13:30 TASR

Mesut Özil oslavuje gól do siete Leicesteru. (Zdroj: Alastair Grant TASR/AP)

LONDÝN. Nemecký futbalista Mesut Özil bude pôsobiť v londýnskom Arsenale do vypršania kontraktu v lete 2021. Od júnového reštartu po koronavírusovej prestávke nefiguroval v zostave, verí však, že tímu stále má čo ponúknuť.

Tridsaťjedenročný stredopoliar prišiel do Arsenalu v roku 2013. "Môj postoj je jednoznačný, budem tu do posledného dňa našej dohody a pre klub odvediem maximum. Som v ťažkej pozícii, ale mám rád Arsenal.

Takáto situácia ma nikdy nezlomí, iba ma posilní. Už v minulosti som ukázal, že sa viem vrátiť do zostavy, dokážem to opäť," povedal Özil pre The Athletic.