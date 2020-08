Tomu sa hovorí rešpekt. Marchand počúva Chárove rady o zakončovaní

Slovák mu vraví, aby strieľal príklepom.

13. aug 2020 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Slovenský kapitán Zdeno Chára často radí mladším spoluhráčom v hokejovom tíme Boston Bruins z NHL.

A keďže všetci hráči Bruins sú mladší ako 43-ročný Chára, občas voľba padne aj na skúseného tridsiatnika a skvelého útočníka, akým je Brad Marchand.

Počas tréningu vo Warrior Ice Arene ešte pred presunom na play off do Toronta Chára videl, ako Marchand strieľa na bránku zápästím v rýchlosti pod tlakom a nepáčilo sa mu to.

Pristavil sa teda pri členovi elitnej formácie Bruins a naznačil mu, aby sa pokúsil strieľať príklepom.

"Popremýšľaj o tom, myslím si, že môžeš mať dobrú strelu príklepom," vravel Chára Marchandovi. "Budem na tom pracovať," odpovedal Marchand podľa webu nesn.com.

Tridsaťdvaročný rodák z kanadského Halifaxu zatiaľ gól v tohtosezónnom play-off nestrelil, ale aj jeho dve asistencie sa podpísali pod víťazstvo Bostonu nad Carolinou 4:3 po predĺžení v prvom súboji 1. kola play off Východnej konferencie.

Boston síce vyhral základnú časť NHL 2019/2020, ale do play off postúpil až ako štvrtý nasadený. Zverenci trénera Brucea Cassidyho nevyhrali ani jeden z troch zápasov miniturnaja štvorice najlepších tímov z Východu o nasadenie.