Sorry, Miki. DAC sa radoval, tréner Pohronia mal blízko k infarktu

Nevie, či existujú tréneri-záchranári.

13. aug 2020 o 15:45 Titanilla Bődová

https://media.joj.sk/embed/EJGtfPGGsH?autoplay=1

Rozhovor pre denník SME Jeho kariéra je spätá s Dunajskou Stredou, no žlto-modrí mu teraz pripravili nepríjemné chvíle. "So Slovanom alebo Dunajskou Stredou nemôžete hrať otvorený futbal, lebo by ste dostali šestku," povedal po prehre 1:2 s DAC tréner FK Pohronie MIKULÁŠ RADVÁNYI.

Zostavy a podrobné štatistiky nájdete na tomto odkaze >>>

Absolvovali ste váš tretí zápas proti DAC ako tréner. S Myjavou ste Dunajskú Stredu zdolali 1:0, vlani na jeseň už s Pohroním ste doma prehrali 0:2. Teraz bol v 90. minúte ešte stav 1:1, ale prišiel Friedeho gól v nadstavenom čase. Ako ste prežívali stretnutie?

V Dunajskej Strede som začínal s veľkým futbalom a tam sa zo mňa stal tréner. Je to moje rodné mesto, takže vždy to bude pre mňa niečo špeciálne. Remíza by bola pre nás skvelým výsledkom.

DAC funguje na úplne inej úrovni ako my, ale veľmi sme ich potrápili. Naozaj sme boli blízko k bodu, mrzí ma, že sme ho nezískali.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ku koncu som posielal na ihrisko dobrých hlavičkárov, lebo som tušil, že DAC bude hroziť zo štandardných situácií. To sa aj potvrdilo.

Neobával som sa, že by sme mohli inkasovať po štandardke, lebo som už mal na ihrisku Pellegriniho, Abraháma, Koja Matiča... Ale Ramirez vyhral hlavičkový súboj práve s Matičom a napokon on posunul loptu Friedemu.

Nevýhodou je aj to, že sa pred štartom ligy zranil náš prvý brankár. Pred druhým gólom Dunajskostredčanov som mal pocit, že brankár Repiský zle odhadol situáciu. Mal vybehnúť, veď ten hlavičkový súboj bol vo vnútri päťky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bola to dráma až do konca. Dunajskú Stredu zachraňoval mladý Nemec Čítajte

V prvom kole DAC rozstrieľal Sereď 6:0, proti Pohroniu sa však presadzoval oveľa ťažšie. Ako ste pripravovali mužstvo na zápas?

Som trošku skúsenejší tréner ako môj kolega zo Serede Peťo Lérant. Bol som na tom zápase osobne. S Dunajskou Stredou nemôžete hrať tak naivne, ako oni.

Viem, že všade sa hovorí o otvorenom futbale, ale proti takým kvalitným hráčom, akých má DAC, nemôžete hrať bezhlavo. Vedel som, že máme šancu iba vtedy, keď budeme zo zabezpečenej obrany vyrážať do rýchlych brejkov.

S fanúšikmi Dunajskej Stredy máte stále blízky vzťah, na jeseň v Žiari skandovali vaše meno v sektore hostí. Teraz vám po zápase vyčítali, že ste "hrali ako drevorubači". Čo na to hovoríte?