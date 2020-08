Bola to rekordná séria. San Antonio sa po 23 rokoch neprebojovalo do play off

Spurs prehrali s Utahom.

14. aug 2020 o 8:09 TASR

ORLANDO. Basketbalisti San Antonia Spurs sa po 23 rokoch nepredstavia v play off NBA. Klub z Texasu ukončil najdlhšiu sériu účasti vo vyraďovacej fáze zo všetkých profesionálnych líg v Severnej Amerike.

Do play in o postup do play off postúpili v predposledný hrací deň základnej časti Portland a Memphis.

San Antonio vo svojom záverečnom vystúpení v sezóne prehralo v noci na piatok SELČ s Utahom 112:118. V tom čase už bolo o jeho osude rozhodnuté, pretože Memphis zdolal najlepší tím ligy Milwaukee 119:106 a Portland uspel nad Brooklynom o bod 134:133.

Trail Blazers postúpili do play in z ôsmeho miesta a k postupu do play off im stačí proti Grizzlies jediné víťazstvo. Memphis musí vyhrať dva zápasy.

Spurs hrali vyraďovaciu časť nepretržite od sezóny 1997/1998, vždy ich na lavičke viedol Gregg Popovich. Počas tohto obdobia získali päť majstrovských titulov.

San Antonio 22 účasťami vo vyraďovačke vyrovnalo historický rekord Philadelphie 76ers, ktorá sa v play off predstavila v rokoch 1950 až 1971, spočiatku ešte s názvom Syracuse Nationals.

