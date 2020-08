Najlepší svetový šport je na DIGI Sport už desať rokov

Pozrite si, čo všetko môžete sledovať.

14. aug 2020 o 17:18 DIGI Sport

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=447608717

BRATISLAVA. K mikrofónu si sadajú Viktor Blažek a Marek Svátek, na televíznej obrazovke je zápas Premier League Tottenham Hotspur – Manchester City a v pravom hornom rohu po prvý raz logo televízie DIGI Sport.

Je sobota 14. augusta 2010.

Je piatok 14. augusta 2020. Dnes je to presne desať rokov, čo svoju históriu začal písať súkromný televízny športový kanál s názvom DIGI Sport.

Pribudlo internetové Extra GO

Počas svojej doterajšej existencie ponúkol mimoriadne bohatú ponuku športov, za všetky spomeňme len futbal, hokej, basketbal, volejbal, hádzanú, atletiku, bojové športy, motorizmus, dostihy, malý futbal, mužský a ženský tenis.

V priamych prenosoch priniesol okolo 30-tisíc tých najatraktívnejších a najnapínavejších športových súbojov na najrôznejších povrchoch z vyše stovky súťaží a televízne vysielanie obohatil o tisícky hodín magazínov, relácií či štúdií so zaujímavými hosťami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na Slovensku a v Českej republike priam nevídané množstvo športového obsahu si postupne vyžiadalo rozšírenie aj o ďalšie kanály nielen v rámci televízneho, ale aj internetového vysielania v rámci Extra GO.

Spoločne sme boli svedkami množstva zápasov, v ktorých sa rozhodovalo o tých, ktorí zdvihnú nad hlavy trofeje pre víťaza Premier League, LaLigy, Bundesligy, Serie A, Ligy majstrov, FA Cupu, Community Shieldu, nemeckého Superpohára, českej futbalovej a hokejovej ligy, Tureckého pohára, basketbalovej Euroligy, turnajov ATP a WTA, Davis Cupu, Fed Cupu, Turnaja majstrov či Turnaja majsteriek a mnohých ďalších.

Rok čo rok na novej úrovni

„V začiatkoch vysielala televízia DIGI Sport zhruba 50 priamych prenosov za mesiac,“ zaspomínal si generálny riaditeľ DIGI Slovkia Marcel Šatanek a pridal aj porovnanie so súčasným stavom.

„Dnes sme v situácii, kedy tím zvláda, musím povedať bez preháňania, štyri najlepšie svetové futbalové súťaže a spolu s nimi aj ďalší špičkový obsah. V tých najsilnejších mesiacoch je to 350 až 400 premiérových obsahov a premiérových zápasov. To je z hľadiska kvantitatívneho úplne iná liga," pokračoval.

Ruka v ruke s rozvojom televízie DIGI Sport sa vyvíjal aj tím, ktorý pre vás, našich divákov, vysielanie pripravuje.

„Nesmierne ma teší, akým spôsobom celý tím napreduje a posúva sa každým ďalším rokom na úplne inú úroveň. Za všetko hovorí fakt, že je v rámci nielen slovenského, ale aj českého televízneho trhu považovaný za etalón toho, ako sa má vlastne šport robiť, ako sa má komentovať a ako sa má moderovať,“ pochválil svojich Šatanek.

Na čo sa môžete tešiť?

Značka DIGI Sport sa naplno etablovala na športovom televíznom trhu a vo svojom rozvoji a raste plánuje pokračovať aj v ďalšom období.

Dôkazom je aj kanál PREMIER Sport vysielajúci najlepší ostrovný futbal, ktorý taktiež produkuje DIGI Sport, a už o pár dní bude oslavovať rok od svojho spustenia.

„Svojich divákov sme zabávali tým najlepším svetovým futbalom i tenisom, nechýbalo množstvo ďalších športov a, samozrejme, hoci zatiaľ nechcem prezrádzať, máme ešte niekoľko ďalších "kandidátov", ktorými by sme chceli našu programovú ponuku rozšíriť a zabávať ňou športových priaznivcov aj v ďalších rokoch,“ prezradil generálny riaditeľ DIGI Slovakia Marcel Šatanek, ktorý zároveň pridal aj jedno prianie:

„DIGI Sport je v podstate na prahu puberty a ak by som mal použiť metaforu a pripodobnil to ľudskému veku, zaželal by som tejto televízii presne toľko, ak nie ešte viac entuziazmu a elánu, ako doteraz. Prajem si, aby tím, ktorý za ňou stojí, naozaj pokračoval v tom, čo mu ide tak dobre. A tým je veľké odhodlanie, veľká kreativita a veľká profesionalita.

Za postavením DIGI Sport je doslova kopec ľudí, veď len za mikrofónom sa vystriedalo okolo sedem desiatok komentátorov a k nim treba pripočítať desiatky ďalších na iných pozíciách a s inými úlohami, ktorí ťahajú spoločným smerom, a preto by som si veľmi želal, aby tento tím zostal pokope a mal ešte veľa príležitostí pracovať na ďalších, veľmi zaujímavých projektoch.“

V sezóne 2020/21 sa môžete na DIGI Sport a PREMIER Sport tešiť napríklad na:

španielsku LaLigu,

prvú a druhú nemeckú Bundesligu a nemecký Superpohár,

taliansku Serie A,

anglický FA Cup,

anglický Community Shield,

anglickú Premier League,

anglickú EFL Championship,

škótsku Premiership,

tenisové turnaje ATP,

Euroformulu a GT Open.

O týchto súťažiach, no rovnako aj o všetkých novinkách vo vysielaní DIGI Sport, sa vždy dozviete na obrazovkách našej televízie, na webe www.digisport.sk, facebookovej stránke https://www.facebook.com/DIGISportTV/ a už aj na Instagrame na https://www.instagram.com/digisport.tv/.