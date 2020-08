Najhoršia prehra za osem rokov. Serena Williamsová na domácom turnaji senzačne končí

Ďalej však postupuje 16-ročná Cori Gauffová.

15. aug 2020 o 8:24 TASR, Jana Sedláková

LEXINGTON. S tenistkou mimo elitnej stovky neprehrala už viac ako osem rokov. Zmenilo to až štvrťfinále na domácej pôde v Lexingtone.

Americká tenistka a svetová deviatka Serena Williamsová ako najvyššie nasadená hráčka turnaja WTA v americkom Lexingtone nestačila na krajanku, 116. hráčku sveta, Shelby Rogersovú 6:1, 4:6, 6:7(5).

Podobnú prehru nezažila už poriadne dlho. Poslednou súperkou mimo najlepšej stovky, s ktorou Serena prehrala, bola v roku 2012 na Roland Garros vtedy 111-tka v hodnotení Virginie Razzanová.

Dodnes platí, že to bola jediná Američankina prehra v prvom kole grandslamu v kariére.

"Beriem si z toho iba to pozitívne. Dokážem hrať lepšie, to je to jediné, čo si z toho môžem vziať. Je dobré vedieť, že dokážem hrať oveľa, oveľa lepšie," hodnotila zápas s Rogersovou 23-násobná grandslamová víťazka.

Dodala tiež, že si to sama sťažovala tým, koľko nevynútených chýb spravila.

Rogersová bola v rebríčku najvyššie na 48. mieste a nikdy nevyhrala žiaden WTA turnaj. Víťazstvo nad Serenou Williamsovou je najväčším v jej kariére.

"Je to snom každého dieťaťa, dokázať niečo také," hovorila po zápase víťazka.

"Zvláštne okolnosti, zvláštna situácia. Ale výhra je výhra," dodala.

O svoje tretie finále WTA turnaja v kariére zabojuje proti Jil Belen Teichmannovej zo Švajčiarska, ktorá zdolala domácu Catherine Bellisovú 6:2, 6:4.

Pre Serenu išlo v Lexingtone o generálku na US Open, ktoré sa za prísnych opatrení začne v New Yorku 31. augusta. Predtým si ešte plánuje zahrať na turnaji, ktorý zo Cincinnati presunuli do dejiska grandslamového podujatia v New Yorku.

Williamsová je pritom jednou z mála hráčov najužšej špičky, ktorá chce v New Yorku hrať. Svetová jednotka Bartyová sa ani neprihlásila, cestovať odmietli aj Svitolinová, Andreescuová a Bertensová. Účasť stále zvažuje Halepová.

Ďalšie semifinále v Lexingtone bude čisto americké. Jennifer Bradyová, ktorá zdolala Češku Marie Bouzkovú 6:1, 6:2 bude hrať so 16-ročnou Cori Gauffovou. Tá si poradila s turnajovou osmičkou Tunisankou Ons Jabeurovou 4:6, 6:4, 6:1

Pre šestnásťročnú tenistku pôjde iba o druhé semifinále WTA turnaja v kariére. Napriek tomu má už na konte jeden titul.

WTA Lexington - štvrťfinále:

Jil Belen Teichmannová (Švaj.) - Catherine Bellisová (USA) 6:2, 6:4

Jennifer Bradyová (USA) - Marie Bouzková (ČR) 6:1, 6:2

Shelby Rogersová (USA) - Serena Williamsová (USA-1) 1:6, 6:4, 7:6(5)

Cori Gauffová (USA) - Ons Jabeurová (Tun.-8) 4:6, 6:4, 6:1