Preteky Okolo Lombardska ovládla Astana, poznačila ich aj nehoda

Vyhral Jakob Fuglsang.

15. aug 2020 o 18:50 (aktualizované 15. aug 2020 o 18:58) TASR

114. ročník Okolo Lombardska (Bergamo - Como, 231 km):

1. Jakob Fuglsang Dánsko Astana 5:32:54 h 2. George Bennett Nový Zéland Jumbo-Visma +31 s 3. Aleksandr Vlasov Rusko Astana +51 4. Bauke Mollema Holandsko Trek-Segafredo +1:19 5. Giulio Ciccone Taliansko Trek-Segafredo +1:40 6. Vincenzo Nibali Taliansko Trek-Segafredo +3:31 7. Maximilian Schachmann Nemecko Bora-Hansgrohe +4:31 8. Diego Ulissi Taliansko SAE Team Emirates +5:20 9. Ben Hermans Belgicko Israel Start-Up Nation +6:00 10. Mathieu van der Poel Holandsko Alpecin-Fenix +6:28

COMO. Dánsky cyklista Jakob Fuglsang v sobotu triumfoval na 114. ročníku klasiky Okolo Lombardska.

Jazdec stajne Astana sa presadil v záverečnom stúpaní a 231 km dlhú trasu z Bergama do Coma zvládol za 5:32:54 h.

Úspech Astany podčiarkol tretím miestom Rus Aleksandr Vlasov, druhá priečka sa ušla Georgeovi Bennettovi (Jumbo-Visma) z Nového Zélandu.

Preteky poznačil ťažký pád Remca Evenepoela z Deceunincku-QuickStep.

Jesenná klasika v auguste

Pre tridsaťpäťročného Fuglsanga to je druhý triumf na monumentoch v kariére. Vlani sa tešil z víťazstva na belgickej klasike Liege - Bastogne - Liege.

"Cítil som sa dobre, no nikdy neviete, ako sa cítia ostatní. Videl som, že George Bennett je na tom dobre a pred pár dňami vyhral Gran Piemonte. Bolo dôležité zredukovať vedúcu skupinu a Vlasov bol výborný.

Veľmi mi pomohol, aby som to úspešne dokončil. Vo finále som si povedal, že počkám na špurt, myslel som si, že Bennetta môžem zdolať. No keď zaútočil druhýkrát, rozhodol som sa, že to skúsim aj ja a on odpadol," povedal víťaz pre televíziu RAI.

Fuglsangovo víťazstvo zatienil ťažký pád Evenepoela, ktorý skončil v nemocnici: "Vôbec som to nevidel. Videl som, že Vincenzo Nibali išiel v zjazde na čelo, bol som tretí v poradí a všimol som si, že nás zostalo len pár.

Nevedel som, čo sa stalo, no potom mi povedali, že spadol. Môžeme len dúfať, že je v poriadku."

Tradičná jesenná klasika sa tento rok konala v horúcom auguste. Organizátori mierne skrátili trať, no ponechali všetky zásadné stúpania. Preteky odštartovali vo vysokom tempe, čo spôsobilo, že v úvode sa nikomu nepodarilo odtrhnúť.

Únik sa sformoval až po takmer 50 km, keď sa to na tretíkrát podarilo aktívnemu Joeymu Rosskopfovi (CCC), ku ktorému sa pridali viacerí pretekári.

Po chvíli ich dostihla ďalšia štvorica. Po prvom zo stúpaní na Colle Gallo (7,4 km, 6 %) mali náskok približne tri a pol minúty.

Ten však stále klesal, únik mal 100 km pred cieľom k dobru už len niečo vyše dve minúty, v stúpaní Madonna del Ghisallo (8,6 km, 6.2 %) pod minútu a to sa už jedenástka na čele rozpadla na menšie skupinky.

Na čele balíka udávali vysoké tempo jazdci QuickStepu, vpredu nakoniec zostal len osamotený Piccoli, no i jeho pokus sa skončil už 68 km pred koncom.

Vysoké tempo si vyžiadalo obete aj v pelotóne, ten sa zredukoval približne na 40 cyklistov. Do konca pritom zostávalo ešte vyše 60 km a ďalšie tri stúpania.

Prvé z nich bolo na Muro di Sormano (1,9km, 15,8 %) asi 50 km pred koncom s maximálnym sklonom vyše 25 percent. V ňom sa už úplne potrhal pelotón a na čele zostali len najlepší vrchári.

Duo Astany sa v závere rozbiť nedalo

V prudkom klesaní zo Sormana mal vážnu nehodu Evenepoel, ktorý nezvládol zákrutu, nabúral do nízkeho múru na moste a prepadol dolu.

Po niekoľkých minútach ho odviezla sanitka, podľa talianskej televízie RAI bol celý čas pri vedomí.

Na čele zostala šestica Vlasov, Fulgsang, Nibali, Ciccone, Mollema a Bennett a práve z nej mal vzísť víťaz druhého monumentu posunutej koronavírusovej sezóny.

V predposlednom stúpaní na Civiglio (4,2 km, 9,7 %) necelých 20 km pred cieľom prišli útoky vo vedúcej skupine, výborne rozohrané preteky mala dvojica z Astany. S Vlasovom a Fuglsangom totiž zostal na čele už len Bennett.

Situáciu vôbec nezvládol Trek, Ciccone s Mollemom strácali pred záverečným kopcom San Fermo della Battaglia (2,7 km, 7,2 %) asi 20 sekúnd, Nibali úplne odpadol a mal manko vyše minútu a pol.

Do hry chcel ešte vstúpiť Maximilian Schachmann z Bory, no za vedúcim triom zaostával o vyše dve minúty.

V záverečnom stúpaní sa snažil útočiť Bennett, aby rozbil duo Astany, no Fuglsangovi neušiel a Vlasov bol len pár metrov za nimi.

Najviac síl mal nakoniec Fuglsang, ktorý sa rýchlym nástupom odpútal od svojho súpera a prišiel si po prestížne víťazstvo. Bennett skončil druhý a Vlasov tretí.