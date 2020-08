Z Haláka je opäť beštia. Napriek fatálnej chybe pomohol k výhre

Slovenský hokejový brankár netušil, že Fín Rask odchádza.

15. aug 2020 o 21:17 (aktualizované 15. aug 2020 o 22:11) Boris Vanya

BRATISLAVA. Pre fanúšikov Bostonu to musel byť šok. Len zopár minút pred tretím zápasom štvrťfinále play off Východnej konferencie proti Carolina Hurricanes oznámil generálny manažér Bruins Don Sweeney, že fínsky brankár Tuukka Rask opúšťa bublinu a v play off končí.

Dôvody sú čisto psychické. Fín sa chcel vrátiť k rodine. S manželkou Jasmiinou majú tri dcéry, najmladšia Livia sa narodila tento rok v apríli.

Prvý raz v sérii a tohtoročnom play off sa do bránky postavil Jaroslav Halák. Slovák podľa Sweeneyho netušil, čo Rask zamýšľa.

Halák sa v zápase blysol viacerými parádnymi zákrokmi a dopustil sa aj fatálnej chyby, po ktorej padol jediný gól súpera. Boston po víťazstve 3:1 vedie v sérii 2:1.

Fanúšikovia: Halák to zvládne

Nečakaný odchod Tuukku Raska vyvolal medzi fanúšikmi Bruins vášnivú debatu. Viacerí sa v nej vyjadrili aj na adresu jeho doterajšieho náhradníka. A Halák z nej vyšiel pozitívne.

"Rask odišiel? Žiadny problém. Mal to urobiť skôr, ak to takto cítil. Halák patrí k najlepším dvojkám v NHL. Zvládne to," napísal fanúšik na stránke športového portálu The Athletic. "Halák sa v play off mení na beštiu. Myslím, že Rask nechytal s čistou hlavou," pridal sa ďalší. "Halák je podceňovaný," znel ďalší komentár.

Ale našli sa aj skeptici. "Špičkový brankár je v play off kľúčový faktor. Halák je dobrý, ale nedosahuje úroveň Korprisala, Pricea alebo Vasilevského."

Prihral súperovi na gól

V sobotňajšom súboji viedol Boston (stále bez zraneného Davida Pastrňáka) aj vďaka spoľahlivému Halákovi 2:0.

V 47. minúte súper znížil. Halák za bránku zamiešal puk a chcel ho hokejkou poslať do stredného pásma, ale namiesto toho prihral Ninovi Niederreiterovi, ktorý zachytil puk do rukavice a pohodlne skóroval. Táto chyba napokon hráčov Bruins nemusela mrzieť. Carolina hrala v závere bez brankára so šiestimi korčuliarmi a Brad Marchand pečatil výhru Bruins.

Štvrtý zápas sa hrá v noci z pondelka na utorok.

Play off NHL 2019/2020 - 1. kolo

Carolina Hurricanes - Boston Bruins 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) - stav série 1:2.

Góly: 47. Niederreiter – 21. Coyle (Marchand, Krejčí), 42. Kuraly (Coyle, McAvoy), 60. Marchand (Krejčí).

/Halák mal 29 úspešných zákrokov, 96,7% úspešnosť/

/Zdeno Chára odohral vyše 22 minút./