Odmieta reprezentovať Bielorusko. Nie, kým je pri moci Lukašenko, vraví futbalista

Mladík si oblieka dres CSKA Moskva.

16. aug 2020 o 13:30 TASR

MINSK. Bieloruský futbalový reprezentant Iľja Škurin nehodlá pokračovať v národnom tíme, kým bude v prezidentskej funkcii Alexander Lukašenko.

Ten minulý týždeň vo voľbách, ktoré boli podľa opozície sfalšované, obhájil post hlavy štátu. To však vyvolalo protesty a násilnosti v uliciach tamojších miest.

Proti demonštrantom brutálne zasiahli bezpečnostné zložky, v médiách sa objavili aj správy o mučení.

"Odmietam reprezentovať záujmy tohto výberu, ak zostane pri moci Lukašenkov režim. Nech žije Bielorusko," napísal na instagrame Škurin.

Dvadsaťročný stredopoliar si oblieka dres CSKA Moskva, ktorý trénuje Bielorus Viktor Gončarenko.

Aj on odsúdil postup bieloruskej štátnej moci: "Myslím si, že je to neprijateľné. Rozhodne protestujem proti otĺkaniu našich mierumilovných a úžasných občanov. Polícia, zásahové jednotky a armáda by mali ľudí chrániť a nie mlátiť," citoval Gončarenka portál iDnes.cz.