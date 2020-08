Schumacher už budúci rok v F1? Možno v menšom tíme, vraví šéf Ferrari

Mickovi sa v F2 zatiaľ darí.

16. aug 2020 o 14:19 TASR

BARCELONA.Vedenie tímu Ferrari pozorne sleduje vývoj kariéry Micka Schumachera, syna sedemnásobného šampióna F1 a bývalého jazdca talianskej stajne Michaela Schumachera.

Dvadsaťjedenročnému Nemcovi sa darí v prebiehajúcom šampionáte Formuly 2 a podľa šéfa Ferrari Mattiu Binotta by mohol byť v budúcej sezóne pripravený súťažiť za menší tím v efjednotke.

Mick Schumacher obsadil v nedeľných pretekoch F2 v Španielsku druhé miesto, v celkovej klasifikácii figuruje po 12 odjazdených veľkých cenách na piatej pozícii. V tíme Ferrari je súčasťou programu mladých jazdcov.

"V tejto sezóne Formuly 2 sa mu darí. Je jeho úlohou sa naďalej zdokonaľovať, na čom usilovne pracuje. Čoskoro s ním preberieme plány na ďalší rok," povedal Binotto pre nedeľník Bild am Sonntag.

Taliansky tím vidí v Mickovi budúcnosť. "Logický ďalší krok by bol pre neho menší tím F1, v ktorom by všetko pochopil a potom by sa postupne zlepšoval," dodal Binotto.