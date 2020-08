Košice nemajú peniaze na trénera. Povedie ich športový riaditeľ

Bude sedieť na troch stoličkých.

16. aug 2020 o 16:06 (aktualizované 16. aug 2020 o 16:31) TASR

KOŠICE. Hlavným trénerom hokejistov HC Košice sa stal Jan Šťastný. Mužstvo povedie spoločne s asistentom Marcelom Šimurdom.

Šťastný zároveň bude v klube naďalej pôsobiť aj ako športový riaditeľ a šéftréner mládeže.

"Do poslednej chvíle sme zvažovali, akým spôsobom to uchopíme. Žiaľ, náš súčasný rozpočet nám neumožňuje angažovať trénera, akým bol Peter Draisaitl. Po rozhovore s prezidentom klubu a s členmi Správnej rady sme sa rozhodli, že pozíciu vezmem ja.

Naďalej sme s Petrom v kontakte a ja naďalej tvrdím, že v klube odviedol skvelú prácu a nikde nie je napísané, že by sa do klubu nemohol vrátiť," poznamenal Šťastný.

Získali ďalších 100 tisíc

V pozícii jeho asistenta bude Šimurda, ktorý už v minulosti viedol košický tím aj ako hlavný tréner. Brankárov budú mať na starosti Dušan Strhársky a Marko Milý, ktorý bude zároveň aj vedúci mužstva.

Košický klub nedávno zverejnil mená zmluvne zaviazaných hráčov a ďalší by mali pribudnúť po try-oute.

"Momentálne ešte rokujeme s obrancom Žigom Pavlinom, inak máme mužstvo pokope. Nejaké zmeny sme museli spraviť v zložení tímov v try-oute, keďže niektorí hráči si našli angažmán inde.

Ide o obrancov Miroslava Macejka a Dávida Boldižára. Máme podpísaných 16 hráčov a ďalších asi 5-6 hráčov vrátane brankára budeme hľadať na try-oute," prezradil Šťastný. Novinka je aj zvýšenie rozpočtu, keďže klub získal od sponzorov ďalších 100-tisíc eur.

Růžička ho povzbudil

Šťastný v minulosti pôsobil po boku krajana Vladimíra Růžičku, ktorý mal v Chomutove i v Slavii Praha pozíciu trénera aj športového riaditeľa:

"Bol prvý, komu som telefonoval, keď som dostal ponuku viesť košický tím ako hlavný tréner. Pýtal som sa ho na názor. Povedal mi, že už som na to pripravený a musím ísť do toho.

V situácii, v ktorej sa nachádzame, môžem iba získať. Päť rokov vedľa neho chcem využiť na to, aby sme situáciu zvládli.

Pre mňa je česť viesť košický klub. Ja som v Košiciach veľmi spokojný, páčia sa mi zázemie klubu, mesto i prostredie. Snažíme sa pracovať na tom, aby sme spravili vynikajúcu organizáciu."

Doma neodohrajú ani jeden prípravný zápas

Košickí hokejisti začali so spoločnou prípravou na sezónu v nedeľu. Po období tréningov prídu na rad prípravné zápasy, pričom všetky odohrajú na súperových klziskách.

"Zápasy Kaufland cupu odohráme v Poprade, Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi. V hektickom období sa nám podarilo dohodnúť na zápase s HKM Zvolen, ktorý bude 3. septembra u súpera.

Generálku na sezónu odohráme 25. septembra v Miškovci. Týmto sa chcem ospravedlniť fanúšikom za to, že hráme prípravné zápasy vonku.

So spoločnou prípravou sme začali na poslednú chvíľu a keďže stále čakáme na to, ako sa vyvinie situácia so Steel arénou, tak sme vsadili na istotu a dohodli sme si zápasy vonku," uviedol Šťastný.