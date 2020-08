Mal pokojnú noc, chceme ho dostať domov, vraví šéf tímu o stave Evenepoela

Belgický cyklista má zlomenú panvu.

16. aug 2020 o 18:10 TASR

COMO. Zdravotný stav belgického cyklistu Remca Evenepoela sa zlepšuje. Na sobotňajšej klasike Okolo Lombardska mal ťažký pád, po ktorom utrpel zlomeninu panvy a podliatinu pravého pľúcneho laloka.

Dvadsaťročný Belgičan spadol do priekopy so stromami v jednom z najrýchlejších a technicky najnáročnejších zjazdov v profesionálnej cyklistike. V prudkom klesaní nezvládol zákrutu, nabúral do nízkeho múru na moste a prepadol dolu.

"Som rád, že žije," povedal šéf jeho tímu Patrick Lefevere, v nedeľu však už mohol Deceuninck-Quick-Step priniesť pozitívnejšie správy: "Radi by sme informovali, že mal v nemocnici pokojnú noc a jeho stav sa zlepšuje."

Evenepoela by mali čo najskôr ležmo transportovať lietadlom z Talianska do Belgicka. "Tím robí všetko, čo sa dá, aby ho dopravil domov čo najrýchlejšie, snáď sa to podarí do 24 hodín," dodal Deceuninck-Quick-Step podľa agentúry DPA.

Evenepoela považujú za jeden z najväčších talentov súčasnej svetovej cyklistiky. Tento rok štartoval na štyroch etapových podujatiach a na všetkých štyroch slávil celkové prvenstvo.