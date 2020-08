Okolo hlavy mu preletela motorka. Skoro ma zabila, vraví Rossi

Veľkú cenu Rakúska cestných motocyklov MotoGP poznačila nehoda.

17. aug 2020 o 9:21 TASR

SPIELBERG. Nedeľné preteky Veľkej ceny Rakúska cestných motocyklov MotoGP poznačila nehoda. Franco Morbidelli sa dostal do kolízie s Johannom Zarcom, najväčšie šťastie však mal Valentino Rossi.

Štyridsaťjedenročného Taliana iba tesne minula vymrštená motorka jedného z účastníkov nehody. Sedemnásobný majster sveta priznal, že tento moment ním otriasol.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najriskantnejší moment kariéry

"Morbidelliho stroj ma skoro zabil. Dokonca aj Zarcov preletel iba pár metrov okolo mňa, bola to veľmi nebezpečná situácia. Zľakol som sa a nebolo ľahké pokračovať. Bol to najriskantnejší moment v mojej kariére. Videl som iba tieň a najprv som si myslel, že je to helikoptéra nado mnou, to sa niekedy stáva, namiesto toho okolo mňa preleteli dva projektily," popísal nepríjemné chvíle Rossi. Pri nehode sa napokon nikto vážnejšie nezranil.

"Dnes pri nás stáli všetci svätí a odviedli dobrú prácu," dodal Rossi.

Nehoda mala dohru aj po pretekoch, keď Morbidelli pomenoval príčinu. Podľa jeho názoru vinu nesie Zarco, ktorý pred ním prudko zabrzdil.

"Skoro ma zabil. Takýmto spôsobom spomaliť pri rýchlosti 300 km za hodinu môže iba niekto, komu na ničom a na nikom nezáleží. Ohrozil seba, mňa i Rossiho.

Zarco tvrdí, že neurobil chybu

Zarco si uvedomil závažnosť situácie, ale odmietol, že by úmyselne kohokoľvek ohrozil.

"Cítil som kontakt a mohol som Morbidelliho predbehnúť, už som bol pred ním a keď som pribrzdil, posunul som sa mierne doprava, a to bol ten moment zrážky. Nebol to zámerný manéver a určite to Francovi i Valentinovi vysvetlím," citovala Zarca agentúra AFP.

Preteky na okruhu v Spielbergu museli po nehode prerušiť, no napokon sa pokračovalo. Z víťazstva sa tešil Talian Andrea Dovizioso na Ducati. Rossi obsadil piate miesto.