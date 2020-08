Vo Zvolene ho nechceli na krátku dobu, hráč zo zámoria posilnil Košice

HC Košice získali viacero hráčov zo zahraničných líg.

17. aug 2020 o 10:07 TASR

KOŠICE. Hokejisti HC Košice odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2020/2021 v kompletnom zložení a pod vedením novej trénerskej dvojice Jan Šťastný - Marcel Šimurda.

V pozícii brankárskej jednotky by mal byť Jakub Sedláček, v úvode sezóny pomôže tímu aj útočník Martin Pospíšil.

"V Košiciach sa chcem pripraviť na kemp v Calgary Flames a verím, že moje pôsobenie v Košiciach bude prospešné pre všetky strany," povedal 20-ročný center.

Chce sa pripraviť na NHL

Pospíšil má za sebou tri sezóny v zámorských súťažiach a jeho účinkovanie v Košiciach bude obdobné, aké absolvujú Marko Daňo v Trenčíne, Marián Studenič v Slovane Bratislava či Róbert Lantoši v Nitre.

Všetci menovaní sa v najvyššej slovenskej súťaži rozohrajú pred štartom kempov v zámorskej NHL.

Pospíšil by rád zaujal vedenie Calgary Flames, ktoré ho v roku 2018 draftovalo.

Zápasovú prax však nezíska v drese materského Zvolena, ale v Košiciach. Zásluhu na tom má jeho košický spoluhráč Michal Chovan, ktorý takisto pochádza zo Zvolena: "Mišo v tom mal prsty, to je pravda. Vo Zvolene mi po týždni čakania povedali, že nemajú záujem o spoluprácu na takú krátku dobu. Hneď na to mi prišla možnosť ísť do Košíc a som za to rád. V Košiciach by som mal dostať veľa priestoru."

Deyl sa vrátil z Francúzska

Staronovou tvárou v kádri Košíc je 30-ročný obranca Radek Deyl. Pamätník štyroch košických titulov sa do materského klubu vrátil po troch sezónach legionárčenia, v ročníku 2019/2020 bol kapitán francúzskeho Nice. Po viac než troch rokoch si znovu oblečie dres Košíc.

"Bolo to trochu komplikované, pretože som mal podpísanú zmluvu vo Francúzsku. S rodinou sme však uvažovali, že by sme radi zostali bližšie k domovu, pretože s manželkou čakáme koncom roka prírastok do rodiny. Vo Francúzsku by to bolo zložitejšie. Vraciam sa skúsenejší, vyzretejší a s odhodlaním pomôcť košickému klubu. Všetky kluby mali ťažkú situáciu, Košice obzvlášť. Verím, že nás čakajú už len lepšie zajtrajšky," poznamenal Deyl.

Rozpočet má klub vykrytý

Na kľúčový post brankára prišiel 30-ročný Čech Jakub Sedláček. Za sebou má 253 zápasov v českej extralige, štyri sezóny chytal za Dinamo Riga v KHL a do Košíc prišiel po viac než ročnom pôsobení v Sparte Praha.

"Približne pred dvoma týždňami som dostal ponuku z Košíc. Už som dlhšie nechcel čakať na nový angažmán. V českej extralige som 'chytený' tamojšími tabuľkami a tímy si radšej vezmú hráčov zadarmo. Sparta by ma musela kúpiť, no viete, aká je situácia...," poznamenal Sedláček.

Do košického tímu prišiel aj napriek verejne známej nelichotivej situácii, v ktorej bol klub ešte pred pár týždňami.

"Bola to prvá vec, na ktorú som sa pýtal. Pán Šťastný nám vravel, že ako jeden z mála tímov máme pokrytý rozpočet, hoci to nie je nič veľké. Volal som aj s hráčmi, ktorí boli v Košiciach vlani a vraveli, že nemali problém. Tvorí sa perspektívny tím a nevidím dôvod, prečo by sme mali hrať niekde dole," vraví.

Do nového pôsobiska prišiel ako brankár, ktorý by mal byť v pozícii jednotky.

"Samozrejme, je to pekné. Ale stačia aj dva zápasy, v ktorých brankár zle zachytá a jeho pozícia sa zmení. Uvedomujem si, že svoju pozíciu budem musieť potvrdzovať v každom zápase. O slovenskej lige zatiaľ veľa neviem. Pán Šťastný mi však hovoril, že je to kvalitná liga, ktorá išla v uplynulých rokoch nahor," povedal Sedláček.