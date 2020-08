Ani nedúfal. Mladý brankár si odkrútil premiéru vo Fortuna lige

V minulej sezóne chytal v druhej dorasteneckej lige.

17. aug 2020 o 13:38 Ivan Mriška

ŽIAR NAD HROHOM. Futbalisti Pohronia majú za sebou solídny štart do Fortuna ligy.

Cez víkend remizovali na horúcej pôde Spartaka Trnava 1:1. A do ich bránky sa po prvýkrát v kariére postavil len 18-ročný odchovanec Samuel Dovec.

„Zo začiatku som bol trocha nervózny, ale po prvom dotyku s loptou to zo mňa opadlo a cítil som sa uvoľnene. Chytalo sa mi dobre,“ prezradil talentovaný brankár.

Ani by nepomyslel

V stretnutí si pripísal viacero pekných zákrokov, prekonal ho len Gergely Tumma.

„Pred rokom by som si ani nepomyslel, že budem chytať vo Fortuna lige. Ani som nedúfal. Znamená to pre mňa veľa, je to veľká motivácia do ďalšej práce,“ dodal Dovec.

S futbalom začínal v rodnom Hliníku nad Hronom. Neskôr prešiel do Žiaru nad Hronom, aby ako dorastenec prestúpil do Podbrezovej.

Po pol roku sa však vrátil do Žiaru, kde ešte v minulej sezóne hral druhú dorasteneckú ligu.

„Fortuna liga je súbojovejšia, tvrdšia a rýchlejšia ako dorastenecký futbal. Je v nej viac taktických vecí a dôležité sú detaily,“ porovnal.

Chce hrať v zahraničí

K futbalu ho priviedol otec, ktorý mu je vzorom. Chodieval na jeho zápasy v dedinských ligách.

„Nemám veľký cieľ, ako chytať za Real Madrid, Liverpool či iný veľkoklub. Ale rád by som si zahral najvyššiu súťaž v zahraničí. Je to môj cieľ,“ povedal o svojich ambíciách.

Jeho obľúbeným brankárom je Iker Casillas, obľúbený klub nemá.

„Som rád, že ma obchádzajú zranenia, mal som len malé ako vykĺbený malíček. Dúfam, že to tak bude aj naďalej. Lebo iba tak môžem ísť za svojimi snami,“ uzavrel Dovec.