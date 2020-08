Získali viacero posíl. Michalovce však o jedného obrancu prišli

Jurij Repe sa vraj k tímu nepripojí.

17. aug 2020 o 11:20 TASR

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce odštartovali spoločnú prípravu na ľade bez obrancu Jurijho Repeho a útočníka Christophea Lalancetteho, ktorý čakal na výsledky testu na COVID-19.

Repe sa napriek platnej zmluve nepripojí k mužstvu a klub s ním už nepočíta.

"Aj vzhľadom na skúsenosť z vlaňajška môžem povedať, že si v Michalovciach zatvoril dvere," uviedol manažér michalovskej Dukly Peter Tirpák.

Zavolal, že už nepríde

Repe mal byť jednou z mnohých nových tvárí v michalovskom kádri.

"Tri dni pred začiatkom spoločnej prípravy nám telefonoval s tým, že sa k nám nepripojí. Ako dôvod uviedol inú ponuku, ktorú sa rozhodol prijať, no neviem, či je to hokejová alebo civilná. Určite nechceme u nás nikoho držať nasilu. Zatiaľ sme spokojní so zložením obrany a nebudeme tlačiť na pílu. Neponáhľame sa, počkáme si ako sa veci vyvinú," poznamenal Tirpák.

"Už vlani sme boli dohodnutí a išli sme podpísať zmluvu. Odrazu sa objavil v Košiciach. Teraz sa zase stalo toto. Môžem povedať, že u nás si už zatvoril dvere."

Napriek neúčasti slovinského reprezentanta je v defenzíve viacero osvedčených tvárí, ktoré by mali priniesť nadpriemernú tipsportligovú kvalitu.

K Jordonovi Southornovi či Vladimírovi Mihálikovi nedávno pribudol aj Graeme McCormack, ktorý má za sebou produktívne sezóny v Nitre i Trenčíne.

"Boli sme dlhodobo v kontakte s jeho agentom. Dlhodobo chcel ísť do Česka alebo do nemeckej DEL-ky. Hľadali sme takýto typ hráča, pretože Southorn je ľavák, McCormack pravák a na druhú presilovkovú formáciu sme chceli práve jeho. Počkali sme si na neho a vyšlo nám to," prezradil Tirpák.

Všetci sa otestovali na Covid

Hráči aj realizačný tím absolvovali počas uplynulého týždňa nielen prípravu "na suchu," ale aj testovanie na COVID-19.

Všetci mali negatívny výsledok, na "čakačke" ostal už iba Kanaďan Lalancette.

Tím bude v najbližšom období trénovať dvojfázovo rozdelený na dve skupiny. Tréner Miroslav Chudý má k dispozícii 30 hráčov, na ktorých videl nadšenie z návratu na ľad.

"Takú dlhú prestávku od tréningov na ľade som ešte nemal. Už máme síce za sebou týždeň spoločnej prípravy "na suchu," ale po dlhej prestávke sme veľmi radi, že sme konečne na ľade. V tíme už sú takmer všetci hráči, čakáme iba na Lalancetteho," vravel tréner.

Jedným z lídrov obmeneného tímu by mal byť obranca Vladimír Mihálik, ktorý po štyroch rokoch v Banskej Bystrici zamieril do Michaloviec: "Je to pre mňa po dlhšom čase niečo nové. Rovnako ako v iných pôsobiskách, aj tu chcem odviesť sto percent."

Pôsobisko zmenil aj útočník Samuel Takáč, ktorý prišiel z Popradu.

"Keď človek veľa očakáva, môže to byť kontraproduktívne. Práve preto si nedávam konkrétne ciele, ale skôr si želám, aby nás hokej napĺňal a aby sa nám darilo. Keď tréneri skladali mužstvo, tak si vyberali hráčov, ktorých schopnosti poznali. Ja budem plniť to, čo bude tréner očakávať," poznamenal Takáč.