Lipsko nemá plán na zastavenie Neymara a Mbappého

V prvom semifinále Ligy majstrov nastúpia RB Lipsko a Paríž St. Germain.

17. aug 2020 o 11:47 TASR

LISABON. Najprestížnejšia európska futbalová súťaž Liga majstrov určite spozná nového finalistu. V utorok večer sa stretnú v prvom semifinále RB Lipsko a Paríž St. Germain a pre oba tímy by bol postup do záverečného zápasu sezóny premiérou.

Napriek tomu sú oba kluby v odlišnej pozícii, Paríž St. Germain je pod väčším tlakom.

Finále by bolo premiérové

Francúzsky šampión, za ktorým stojí katarský kapitál, sa konečne blíži k splneniu dlhoročnej túžby nielen svojich fanúšikov, ale aj ambicióznych majiteľov.

Francúzky klub získal európsky primát jediný raz a to ešte v roku 1993 Olympique Marseille, vo finále bol naposledy v roku 2004 AS Monako.

"Máme veľmi schopný tím a nielen základnú zostavu. V tejto chvíli máme oveľa silnejší káder ako v predchádzajúcich sezónach," sebavedomo vyhlásil podľa AP obranca Parížanov Marquinhos, ktorý sa vo štvrťfinále proti Atalante Bergamo presadil aj strelecky.

Klub z hlavného mesta Francúzska vypadol v uplynulých troch ročníkoch v osemfinále, štyrikrát predtým skončil vo štvrťfinále.

Medzi najlepšou štvoricou sa predstavil naposledy pred 25 rokmi. Vtedy nestačil na AC Miláno.

"Po osemfinálovom súboji s Borussiou Dortmund mohol každý vidieť, že sa stalo niečo špeciálne. Všetci v tíme sme chceli to isté, ťahali sme za jeden povraz a nasmerovali klub správnym smerom," povedal stredopoliar Ander Herrera.

V tíme Parížanov visí otáznik nad brankárom Keylorom Navasom, ktorý laboruje so svalovým zranením na nohe.

K dispozícii by naopak mal byť kapitán a pilier obrany Thiago Silva. Testy ukázali, že jeho problémy so zadným stehenným svalom sú iba mierneho charakteru.

Plán na zastavenie Neymara a Mbappého nemajú

Lipsko už dávno prekonalo predsezónne očakávania a v semifinále Ligy majstrov nemá čo stratiť.

"Nemyslím si, že je možné vymyslieť plán ako zastaviť Neymara či Mbappého, no máme dôveru v naše obranné schopnosti. Vieme, že musíme nastúpiť a hrať jeden za druhého, pretože to nás robí dobrými. Máme nebojácny a mladý tím. Do zápasu ideme s tým, že môžeme zdolať každého. Sebavedomie je kľúčom v takýchto momentoch, musíme ho však ukázať aj priamo na ihrisku," vyjadril sa pre ESPN americký stredopoliar Lipska Tyler Adams, ktorý rozhodol štvrťfinálový zápas proti Atleticu Madrid.

V roku 2013 zdolal vo Wembley Bayern Mníchov Borussiu Dortmund 2:1.

Odvtedy však žiadne nemecké mužstvo do finále Ligy majstrov nepostúpilo. Semifinálový súboj Lipsko - Paríž St. Germain je na programe v utorok o 21.00 SELČ.

semifinále Ligy majstrov UEFA 2019/2020

utorok 18. augusta, 21.00 SELČ/:

RB Lipsko - Paríž Saint-Germain /rozhodca: Björn Kuipers (Hol.)/